La storia della piccola Diana ha sconvolto l’Italia. La bimba morta di stenti mentre la madre, Alessia Pifferi, era in vacanza con il suo attuale compagno.

Una tragedia che parla di incuria, una situazione che sembra essere ai limiti del normale, una storia che ha spezzato il cuore di milioni di persone. Diana, 18 mesi, figlia avuta da Alessia Pifferi e da un suo precedente compagno, è morta da sola cercando, probabilmente, la madre come unico conforto; ma la madre non c’era.

Dopo 6 giorni la bambina è stata trovata in casa priva di vita, vicino al suo corpicino un biberon con del latte ed una boccetta con delle gocce di En (potente calmante). La madre, Alessia era in vacanza con il suo nuovo fidanzato al quale aveva raccontato che la bambina fosse al mare con la zia.

Alessia non ha versato nemmeno una lacrima

Ha sconvolto, oltre al fatto in se per se, l’atteggiamento della madre di Diana. La donna durante il primo interrogatorio non ha versato nemmeno una lacrima e alle domande del pm ha risposto: “Sapevo che poteva andare così”, per queste ragioni, Alessia, oltre all’accusa di omicidio volontario dovrà risponde anche dell’aggravante dei futili motivi oltre alla premeditazione.

Negli attimi in cui Diana esalava l’ultimo respiro, Alessia è stata vista ad una sagra a Leffe, nella Bergamasca. Da quanto emerso, la bambina era per lei un ostacolo alle relazioni amorose, lo riferisce il pm che scrive: “capace di commettere qualunque atrocità pur di assecondare i propri bisogni personali, legati alla necessità di intrattenere, a qualunque costo, relazione sentimentali e amorose con gli uomini”.

Alessia Pifferi, 37 anni, ora è in carcere in attesa di giudizio. Il suo attuale compagno, all’oscuro di tutto, è distrutto dal dolore, la donna lo ha riempito di bugie pur di vivere qualche giorno di relax in vacanza. Una tragedia che si poteva evitare ma dalle indagini è emerso che Alessia lasciava spesso da sola la piccola Diana.