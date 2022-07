Una coppia inquadrata dalla “Kiss Cam”, lei si nasconde: cosa succede? Qualcosa non torna – VIDEO

Si tratta di un video che su Twitter e YouTube ha già ottenuto milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, qualcosa però è andato storto. Quel “bacio” non doveva avvenire.

In America e Sud America è usanza comune negli stadi di calcio, basket e baseball di alto livello vedere in azione la cosiddetta “Kiss Cam” durante gli intervalli di tempo delle partite.

I cameramen infatti cercano di inquadrare negli spalti le coppie di fidanzati che una volta presenti poi nel tabellone a centro campo si trovano a scambiarsi un intenso bacio appassionato sotto l’applauso di tutta la folta platea presente.

Un gesto romantico e unico, forse non però per la coppia che è diventata famosa senza volerlo e che nelle ultime ore è la più cliccata su Twitter r YouTube. Siamo certi che però ben presto qualcuno rivelerà anche la loro identità visto che all’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez colombiano si è vista protagonista in diretta un vero “scandalo” amoroso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un passo indietro.

Amanti beccati in flagrante, il video è già virale sui social

In Colombia da qualche settimana si sta disputando il Torneo Clausura che giovedì scorso 14 luglio ha portato in campo i Junior Barranquilla e Atletico Nacional, match terminato col risultato di 3-1 per i padroni di casa.

Un ottimo risultato ed una partita fantastica resa ancora più memorabile dal video dei due amanti sorpresi l’uno accanto all’altra seduti ad assistere alla partita.

Il cameraman pensando di fare loro cosa gradita li ha inquadrati attendendo di vedere un bacio, ma non appena la giovane donna si è resa conto di quanto stava accadendo si è subito girata e ha nascosto il viso con la mano. Troppo tardi però, ora non solo tutta l’America ha visto quel video ma adesso sta spopolando anche in Europa con grande risonanza tra i giovanissimi.

Forse se avessero semplicemente risposto al bacio avrebbero dato meno nell’occhio, ma così facendo la loro identità non solo adesso è svelata ma hanno probabilmente spezzato in diretta qualche cuore per questa loro bravata diventata oggi virale.