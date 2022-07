“Il convento, la musica e l’amore” Il matrimonio con LUI e la FOTO senza velo per Suor Cristina

La storia di Suor Cristina ha indubbiamente stupito tutti in questi anni. Sta circolando una foto senza velo: farete fatica a riconoscerla.

The Voice è stato indubbiamente uno dei programmi più amati della nostra televisione. Il format ha avuto sei edizioni nel nostro paese ed è la versione italiana del programma lanciato in Olanda e diventato velocemente famoso in tutto il mondo. Le prime edizioni sono state sicuramente quelle più seguite dai telespettatori: la seconda, in particolare, resterà nella storia.

Nel 2014 a vincere fu infatti Cristina Scuccia, una suora di origini siciliane che subito dopo pubblicò il suo primo album intitolato Sister Cristina. La nativa di Vittoria fece parte della squadra di J-Ax e la sua edizione fece sognare milioni di persone. Cristina, infatti, cantò ‘No One’: il video dell’audizione raggiunse vette insperate e fu il quarto filmato più visto su Youtube al mondo nel 2014. La classe 1988, negli ultimi anni, ha consolidato il suo matrimonio: nel frattempo, comunque circola in rete un’immagine in cui è senza il velo: farete fatica a riconoscerla.

Suor Cristina, il matrimonio con lui e la foto senza velo: non la riconoscerete

Dopo il grande successo a ‘The Voice’, tutti credevano in un futuro in televisione e nel mondo dello spettacolo da parte di Suor Cristina. In realtà, la siciliana si è poi ‘sposata’ in segreto: ha deciso infatti di prendere i voti perpetui l’8 settembre del 2019, entrando così a far parte dell’ordine delle Orsoline definitivamente. La classe 1988 si è quindi unita per sempre a quello che lei considera come il suo unico amore: Gesù.

In questi anni, la nativa di Vittoria ha preso parte ad altri programmi in televisione. Anche la Redazione de ‘Le Iene’ le dedicò un curiosissimo servizio. Durante la messa in onda, comparve anche una foto in cui Cristina era senza il classico velo.

Con qualche anno di meno e senza il classico velo, Cristina Scuccia era molto diversa rispetto ad oggi: guardando l’immagine in questione, farete fatica a riconoscerla.