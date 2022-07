Romina Power sbugiarda l’ex marito Albano Carrisi: ora sappiamo come reagì il cantante quando scoprì che sarebbe diventato papà…

Solo in anni recenti sono tornati a far sognare il pubblico esattamente come un tempo. Eppure, tra Albano e Romina, l’affetto coltivato in ben ventinove anni di matrimonio non si sarebbe mai affievolito del tutto.

La coppia, come è noto, non riuscì a superare indenne la tragedia riguardante la primogenita Ylenia, scomparsa nel nulla a New Orleans nel gennaio 1994. A distanza di tempo, nonostante quel dolore rimanga di fatto incancellabile, i due ex sono tornati ad esibirsi insieme e non mancano di supportarsi a vicenda.

Tra l’altro, complice il passare degli anni, è solo negli ultimi tempi che la Power e Carrisi si sono lasciati andare a rivelazioni a dir poco scottanti concernenti il loro matrimonio. Quello che Romina, durante un’intervista a “Verissimo”, aveva confidato a proposito di Albano aveva letteralmente paralizzato la Toffanin. Ricordate quel momento? Ripercorriamolo insieme.

Romina sbugiarda Albano senza pietà | “Quando gli dissi che ero incinta lui…”: che reazione!

In un’intervista rilasciata a “Verissimo” nel corso del 2021, Romina Power, celebre cantante statunitense, aveva fatto una confessione a dir poco clamorosa in merito all’ex marito Albano.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la cantante si era lasciata andare ad una rivelazione davvero simpatica riguardante l’ex marito. Nello specifico, Romina aveva raccontato alla conduttrice la reazione che Carrisi aveva ogni volta che la moglie gli comunicava un’imminente paternità.

“Quando gli dicevo che ero incinta lui rispondeva: ‘mannaggia li muerti uesci!‘”: questa la travolgente confessione della Power, che in quell’occasione aveva risfoderato il dialetto salentino per rendere più efficacemente la parlata di Albano.

Un’esternazione a dir poco spassosa, quella della cantante, che non aveva mancato di divertire i telespettatori affezionati a “Verissimo”. Persino Silvia Toffanin, che pur cerca sempre di mantenere un certo contegno, non aveva trattenuto le risate.