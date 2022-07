Rosita Celentano senza filtri su Instagram: “Amo i miei capelli che imbiancano”. Il prima e dopo sconvolge – FOTO

Il tempo passa inevitabile per tutti, senza eccezioni, ci sono però persone che rispetto ad altre invecchiano benissimo come la figlia del Molleggiato.

Avere la consapevolezza di invecchiare non è da tutti e neppure avere il giusto spirito per porgersi al mondo con altri occhi e atteggiamenti. Serve rispetto di sé, grande stima, affetto e coraggio.

Chi è stata in grado di accettare una nuova versione ingrigita del suo corpo è senza dubbio la figlia 57enne del Molleggiato e Claudia Mori che sui social è sempre molto attiva per parlare con la sua community e che proprio qualche giorni fa ha coinvolto ancora una volta per raccontarsi senza vergogna e filtri.

Rosita Celentano ha ironizzato non solo pubblicando una sua foto attuale con i capelli bianchi, ma anche un secondo scatto di lei camuffata da filtri del cellulare che ne modificano i connotati e la fanno apparire più giovane e tonica.

La differenza tra i due scatti è abissale, motivo per cui Rosita commenta di come e quanto è fiera del suo aspetto fisico nonostante tutto. Sentiamo le sue parole.

Rosita Celentano abbatte un tabù: la vecchiaia non è un reato

Per molte donne dello spettacolo è inaccettabile diventare vecchie, il tempo che passa è un’agonia terribile da sopportare, ma leggendo le parole che Rosita ha lasciato nella didascalia del post capiamo che invece per lei è un aspetto naturale che le piace e non nega.

“Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa (come mi dice un caro amico🥰 io amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su, ogni volta di più…🌹 (…)”.

Conclude poi lanciando un appello a tutti i suoi fan: “🤎 Fatevi un regalo davvero importante. Regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da estention (ridicole), da labbra a canotto 😱 e così via…”.

Per rimarcare il concetto usa anche gli hashtag #iosonocosi #rositacelentano #vecchiasignora #namaste #amen, tutti incentrati sul volersi bene così come si è. I fan hanno apprezzato, visto la mole di commenti carichi di gioia a corredo del post.