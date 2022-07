Mercedesz Henger sfodera il costume che tutte le sue fan vorrebbero acquistare: le sta divinamente e il motivo è uno solo…

Non appena ha rimesso piede in Italia dopo il lungo periodo di tempo trascorso in Honduras, la figlia di Eva Henger ha ripreso le sue collaborazioni e partnership con svariati marchi della moda. Mercedesz, seguitissima sulle piattaforme social, è ormai un’icona di stile e un punto di riferimento imprescindibile per tantissime giovani donne.

Proprio attraverso la piattaforma di Instagram, la modella sfodera una serie di capi d’abbigliamento che le sue fan non mancano di invidiarle. Data la stagione corrente, tra l’altro, per l’ex naufraga è finalmente giunto il momento di dare sfoggio dei propri bikini.

Il post che la Henger ha condiviso nelle scorse ore, a questo proposito, la ritrae con indosso un costume da svenire. A quanto si legge, le sue ammiratrici farebbero carte false pur di acquistarlo, eppure alla splendida Mercedesz starebbe in un modo davvero particolare: che schianto di donna!

Mercedesz Henger, il costume che tutte vogliono ce l’ha solo lei | “È incantevole”: la FOTO

È di pochi minuti fa lo scatto che ha fatto impazzire i suoi 814mila seguaci. La Henger, sensualissima e devastante come suo solito, si trova a bordo piscina con indosso un costume favoloso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosita Celentano senza filtri su Instagram: “Amo i miei capelli che imbiancano”. Il prima e dopo sconvolge – FOTO

Audace e provante nella posa a pancia in giù, la Henger non ha mancato di scherzare con gli utenti a proposito del caldo afoso di queste giornate. “Si sta d’estate come nel forno con le patate“: questa l’ironica didascalia che accompagna la fotogallery, già invasa dai likes.

L’attenzione delle followers, in realtà, è interamente rivolta allo strabiliante costume intero. Il bianco del tessuto fa pendant con la carnagione abbronzata della Henger, mentre il design contribuisce ad esaltarne le forme.

“È incantevole“, “meraviglioso” commentano le fan, che farebbero carte false pur di poterlo acquistare a loro volta. Eppure, come ammesso da qualcuna, il costume sfoggiato da Mercedesz avrebbe una peculiarità da non trascurare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un Posto al Sole”, la vendetta di Lara: in arrivo il colpo di scena clamoroso

Ovviamente, si tratta del modo in cui lo stesso fascia le forme della Henger. Quest’ultima, con il suo fisico tonico e muscoloso, potrebbe letteralmente indossare qualunque cosa e apparire di fatto magnifica.