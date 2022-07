Adriano Celentano, cosa accadde davvero con la collega Ornella Muti? È stata la figlia Naike a rivelare tutto: da non crederci!

Tra Adriano Celentano e Claudia Mori, agli inizi degli anni Ottanta, si intromise una terza persona che tutti conosciamo bene: Ornella Muti. La giovanissima attrice, alle sue prime esperienze nel settore cinematografico, ebbe l’occasione di girare un paio di film con il celebre cantante.

Galeotto fu il set de “Il bisbetico domato“, che fece scattare la scintilla tra i due protagonisti. Una relazione arrivata in un momento in cui, tra Adriano e la moglie Claudia, era in corso una profonda crisi. Nonostante la passione per la Muti si estinse nel giro di breve tempo, i giornali, una volta appresa la notizia, non mancarono di speculare a non finire.

Chi sembrerebbe aver definitivamente messo a tacere le voci a riguardo è proprio Naike Rivelli, figlia della “terza incomoda” della situazione. Intervistata a “Ogni Mattina” solamente alcuni anni fa, l’attrice si era a dir poco sfogata nei confronti della coppia Celentano-Mori.

Celentano e Muti, la figlia Naike è lapidaria sul tradimento | “Chiedetelo alla Mori, vi racconterà che…”

Qualche anno fa, nel corso di un’intervista rilasciata al programma “Ogni Mattina”, Naike Rivelli era ritornata su uno degli argomenti che, in passato, l’avevano maggiormente segnata: la relazione tra sua madre Ornella Muti e Adriano Celentano.

Secondo l’attrice, l’etichetta i giornali e le trasmissioni televisive attribuirono alla Muti non le avrebbe affatto reso giustizia. A detta di Naike, infatti, Adriano e sua madre erano entrambi consenzienti e consapevoli di ciò a cui sarebbero andati incontro.

Quando i conduttori le chiesero come mai, tra Celentano e la Muti, la relazione si interruppe bruscamente, la Rivelli non si tirò certamente indietro dal rispondere.

“Forse dovreste chiederlo alla Mori o a Celentano” – aveva replicato con stizza l’ospite di “Ogni Mattina”, proseguendo – “sono loro ad averne parlato“. La frecciatina al “Molleggiato” non passò certamente inosservata: fu proprio il cantante, infatti, ad ammettere ai giornali l’infedeltà con la Muti.

La Rivelli, a quanto era parso, nutriva un risentimento non indifferente nei confronti di Celentano e della moglie. Sarebbero stati proprio loro, a detta di Naike, i veri artefici della gogna mediatica a cui, all’epoca, venne esposta sua madre.