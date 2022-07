Silvia Toffanin quel particolare privato su Pier Silvio: “Lo faccio ogni volta che posso, mi fa stare bene”

La conduttrice si sbilancia poco sulla sua vita familiare ma intervista recentemente ha fatto luce sul suo rapporto con il compagno ed amministratore delegato di Mediaset.

Schiva, sempre riservata e taciturna. Sono moltissimi anni che Silvia Toffanin fa parte della squadra di Canale 5, prima come letterina a “Passaparola” e ora come conduttrice di “Verissimo” che è uno dei programmi di punta della rete.

In questi anni non si è mai sbilanciata troppo sulla sua vita familiare e sentimentale, tanto che è tra le showgirl che meno di tutte in Italia è paparazzata dai giornali di gossip per vicissitudini o problemi personali.

Quando trapela qualche particolare intimo è perché lei stessa ha sentito l’esigenza di fare chiarezza su qualche pettegolezzo frugale emerso, o perchè vuole coinvolgere maggiormente i tanti fan che si sono legati emotivamente alla sua persona. Lo ha fatto anche con la recente intervista rilasciata a Super Guida Tv.

Silvia Toffanin lo fa sempre con Pier Silvio, non ha freni

La sua storia d’amore con Pier Silvio continua ininterrotta da circa 20 anni e hanno anche due bellissimi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, di 9 e 4 anni. Il primo incontro allo stadio di San Siro per un evento di beneficienza e da allora non si sono più lasciati.

L’affetto che lei prova per il compagno è incredibile, tanto che anche ai microfoni di Super Guida Tv ha dichiarato che quando Pier Silvio è fuori casa per lavoro, il suo rientro è sempre emozionante.

“Sentire la mancanza di Pier Silvio e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: lo faccio sempre, tiene vivo il nostro amore”, ha rivelato la conduttrice senza peli sulla lingua.

Ha ammesso inoltre che rispetto a quando era più giovane ama maggiormente trascorrere il tempo a casa, “Non ho mai amato le feste, in casa sto bene, preferisco passare del tempo con la mia famiglia”.

Un aspetto che in questo modo la fa apparire ancora di più una mamma “normale”, molto vicina alle donne che la seguono e la osservano con ammirazione e fascino, anche grazie alla sua umiltà che non è cambiata nel tempo nonostante la notorietà sempre maggiore.