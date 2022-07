Chanel Totti parla dopo la separazione: l’episodio che nessuno immaginava

Chanel Totti rompe il silenzio sull’addio dei suoi genitori. La secondogenita di Totti e Ilary ha raccontato a tutti come l’ha pensa

Si continua a scavare sulla chiacchieratissima separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi alla ricerca di dettagli e particolari che possano spiegare bene i motivi che hanno portato alla rottura. Se intorno alla coppia, a parte qualche raro caso, si è diffuso un rispettoso silenzio, il gossip non si arrende alla spasmodica ricerca di news.

Da un lato Vladimir Luxuria, opinionista della recente edizione de “L’Isola dei famosi” che ha condiviso gli ultimi mesi lavorativi con Ilary si è limitata a dire su di lei: “è una tosta, che saprà di certo come cavarsela in questa situazione”, dall’altra Alvin, amico, collega storico e componente della stessa agenzia della Blasi viene tirato in mezzo da Dagospia. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Alvin sarebbe in qualche modo coinvolto nella vicenda, ora tocca però capire come.

E così tra le tante supposizioni e insinuazioni arrivano anche le parole di una persona vicinissima a Francesco e Ilary. Dopo alcuni giorni di silenzio è Chanel che parla.

Chanel Totti e le parole sul post separazione: “Ci pensa..”

Chanel Totti rompe il silenzio sulla separazione dei genitori. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, molto seguita sui social, si è ecclissata per i giorni più turbolenti in seguito alla notizia che ha scosso la sua famiglia, ha metabolizzato la cosa e ha familiarizzato con il clamore mediatico che è scoppiato intorno, e quando si è sentita pronta ha detto la sua.

Proprio Chanel si è espressa sull’addio dei genitori in modo veramente molto chiaro. L’episodio è diventato virale in un attimo anche se nessuno lo immaginava. È bastato un video e poche parole per esprimere lo stato d’animo della giovane che sta realizzando che la sua famiglia non sarà più la stessa.

La seconda figlia del Pupone e della conduttrice ha lanciato un video su Tik Tok che la vede protagonista in aeroporto insieme alla sorellina Isabel, probabilmente girato mentre stavano per partire per la Tanzania. Nulla di che verrebbe da dire se non fosse per la canzone di sottofondo che la giovane ha scelto.

Ha lasciato parlare la musica al posto suo e si è affidata alle parole di “Over the rainbow” di Rhove per raccontare il suo stato d’animo. Le parole non sono state scelte a caso “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il Karma” recita l’inciso scelto da Chanel.

Il messaggio è chiaro: la figlia di Totti si affida al Karma per rimettere tutto a posto in attesa che la tempesta passi il più in fretta possibile.