Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: lei marca il suo territorio e mette in guardia una possibile “rivale”

Stanno facendo sognare di nuovo tutti, ancora una volta. Si tratta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che sono tornati insieme per la terza volta dopo essersi separati nel lockdown e aver vissuto vite lontane e separate, tanto che Belen ha messo al mondo una seconda figlia con un altro uomo, Antonino Spinalbese.

A loro tutto questo non importa. È evidente che lontani i due non riescono proprio a stare. E dopo le paparazzate e gli scatti rubati insieme, i due hanno deciso di “ufficializzare” il loro ritorno di fiamma con dei momenti condivisi sui social. Sono belli e felici, insieme, in barca regalando a tutti una visione da sogno.

Del resto proprio Belen aveva detto a “Le Iene” che Stefano era l’uomo che l’aveva fatta più soffrire ma anche lui aveva sofferto per lei ma tra tutti i compagni avuti, l’ex ballerino per la showgirl argentina resta “il più sensuale, quello su cui andiamo più d’accordo su certe cose e ci siamo capiti” ed i momenti in barca lo dimostrano appieno.

E ora che i due si sono ritrovati Belen mette le cose in chiaro. Gelosissima riguarisce una nota donna dello spettacolo.

Belen e Stefano De Martino, il messaggio per la terza incomoda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il messaggio di Belen Rodriguez è fulmineo ma chiaro: “non allargarsi troppo perché Stefano è suo marito”. Sono queste le parole trapelate tramite le colonne di Dagospia e la penna di Giuseppe Candela che sul sito di Roberto D’Agostino parla di una Belen agguerritissima e pronta a marcare il suo territorio.

Il messaggio sarebbe diretto ad una famosa donna che avrebbe tentato di avvicinarsi e corteggiare il conduttore Rai ma l’argentina ha fiutato tutto e ha messo subito le cose in chiaro. Ma di chi si tratta? Candela e Dagospia non lo rivelano e si fanno la stessa domanda lasciando i lettori con l’amaro in bocca.

Ecco perché la curiosità sale e nel mentre i fan della coppia sono pazzi di Belen e Stefano e chiedono ai due di non lasciarsi mai più perché sono veramente troppo belli insieme.