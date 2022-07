Romina Power e l’appello disperato: “Non fatelo, vi prego”. Fan in apprensione, mai vista così scossa

Romina Power lascia i fan senza parole, il suo appello è disperato, mai vista così scossa. La cantante ha reso noto tutto su Instagram.

Arrivata in Italia agli inizi degli ’60, Romina Power è entrata nel cuore dei suoi fan in punta di piedi. Giovane, bellissima, felice e sorridente ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo spinta dal trascorso lavorativo dei suoi genitori essendo due attori di Hollywood. Romina è diventata famosa grazie al film Nel Sole, durante le riprese ha incontrato Al Bano Carrisi che sposa agli inizi degli anni ’70.

La coppia ha iniziato a duettare scalando le classifiche musicali nazionali ed internazionali, i fan li hanno amati e continuano a farlo. Al Bano e Romina si separano nel ’94, quando Ylenia (primogenita) scompare nel nulla, questa tragedia è stata anche la fine dei loro lavori discografici. Soltanto da qualche anno i due si sono riavvicinati ed hanno ripreso a calcare insieme il palcoscenico riscuotendo sempre lo stesso successo.

Il disperato appello di Romina Power

Romina ha un animo molto sensibile, su Instagram ha lanciato un appello disperato per una causa che le sta particolarmente a cuore: “Stanno arrivando le vacanze estive. Si parte , chi al mare, chi in montagna. Non abbandonate i vostri cuccioli ! I cani non sono solo un giocattolo finché’ sono cuccioli, ma sono dei fedeli compagni a vita e vanno trattati come tali. Se i vostri figli non lo sanno, educateli”, scrive la cantante.

Purtroppo è vero, ogni anno la stessa storia, milioni di animali vengono abbandonati per le famose vacanze estive; una pratica a dir poco meschina ed egoista. L’appello è davvero sentito ed i fan sono in apprensione, tutti sanno quanto Romina sia attenta alla natura in ogni sua forma, tant’è vero che la cantante ha abbracciato la religione buddhista.

Grazie al potere dei social, Romina spera che il suo messaggio sia un monito positivo per tutte quelle persone che possiedono un animale domestico affinché, anche in estate, possa essere amato, coccolato e rispettato.