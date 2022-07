Vittoria di Svezia ha vissuto emozioni travolgenti a seguito di un evento importante. Palazzo in tilt, cosa sta succedendo.

Impeccabile in ogni occasione, Vittoria di Svezia sta catalizzando i riflettori a livello globale a seguito di un importante avvenimento. Adorata per i suoi modi sempre gentili e i suoi look chic glamour, è considerata un’icona di stile.

Al pari delle colleghe Kate Middleton e Beatrice Borromeo, i suoi outfit sono una costante fonte d’ispirazione.

Ambasciatrice della moda svedese, in particolare è molto apprezzata per la sua capacità di sapere abbinare in modo magistrale capi di lusso a modelli low cost, dimostrando come non sia necessario vestire di marca dalla testa ai piedi per essere chic. Dal mood principesco, i suoi look rimangono comunque sempre essenziali, seguendo a pennello l’intramontabile consiglio di Coco Chanel di non esagerare in fatto di accessori.

Oltre a tutto questo a conquistare la sua attenzione per la moda sostenibile: in molteplici occasioni ha sfoggiato capi realizzati con materiali naturali, diventando testimonial di H&M, in particolare per la sua linea green. In questi giorni ha sfoggiato abbinamenti eleganti in occasione di un evento importante che sancisce un cambio di vita.

Vittoria di Svezia, momento di forti emozioni: cosa sta succedendo

Il 14 luglio 1980 Vittoria veniva al mondo. Figlia del Re Carlo Gustavo XVI, destinata a segnare la storia della corona di Svezia con il suo sorriso e il suo stile, in questi giorni sta festeggiando un importante traguardo.

Si tratta del suo compleanno, celebrato lo scorso 14 luglio a seguito del quale ha spento 45 candeline, raggiungendo un tappa rilevante. A metà decade, si avvicina ai 50 mostrandosi affascinante come in gioventù: la sua bellezza è intramontabile.

Per l’importante occasione ha festeggiato al fianco della sua splendida famiglia: sposata con Daniel Westling al suo fianco ha dato alla luce a Estell e Oscar. Insieme a loro ha brindato ai suoi 45 anni indossando un elegante abito realizzato con un pregiato tessuto bianco impreziosito da un tripudio di fiori rosa.