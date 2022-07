Andrea Bocelli, la figlia Virginia, la dote particolare e l’intervista da brividi: “Sarà rinchiusa a vita”

Andrea Bocelli deve rassegnarsi, la sua piccola Virginia sarà rinchiusa a vita; mamma Veronica l’ha già capito, non rivedrà più la sua bambina.

Nato il 22 settembre del 1958, Andrea Bocelli, cresce in una famiglia di origini contadine, a 6 anni entra in collegio ed apprende la lettura in Braille essendo ipovedente a causa di un glaucoma congenito. La forza d’animo di Bocelli è sempre stata immensa, continua gli studi nonostante il deficit fisico e si laurea in giurisprudenza diplomandosi anche in Canto Lirico al Conservatorio Giacomo Puccini.

La vita del tenore è sempre stata ricca di successi, la carriera trentennale che lo precede è ben nota a tutto il mondo. Accompagnato costantemente dalla sua famiglia, Andrea vive una vita felice, ha sposato Enrica Cenzatti nel 1989 con la quale ha dato alla luce Amos, e Matteo; da una seconda relazione con Veronica Berti è nata Virginia.

Andrea Bocelli deve rassegnarsi, Virginia lo lascerà

Matteo e Virginia si sono avvicinati alla musica proprio come il papà, sono ben note le doti da pianista del secondogenito e canore della piccola Virginia; proprio su quest’ultima il tenore deve rassegnarsi, la decisione è stata presa e verrà rinchiusa a vita.

Grazie ad Instagram ammiriamo Andrea, Veronica e Virginia nella loro quotidianità, il tenore mostra una vita normale nonostante i successi. I viaggi sono davvero tanti e spesso e volentieri la piccola di casa lo accompagna in giro per il mondo prendendo parte alle sue esibizioni.

La voce di Virginia, nonostante la tenera età, è perfetta, la delicatezza del tono musicale e la sicurezza con la quale si esibisce in pubblico, sono ammirevoli. Non è un segreto che a Bocelli piacerebbe duettare a vita con sua figlia, ma questo non è possibile.

In un’intervista il tenore si libera di un peso, è consapevole che la decisione presa da sua figlia va rispettata ed è pronto a farle spiccare il volo verso il convento, proprio così! Virginia ha deciso di abbracciare totalmente la fede e prendere i voti come suora di clausura. Per questa ragione mamma Veronica e papà Andrea non la vedranno mai più.