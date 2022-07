Lo scoop Blasi-Totti continua a tenere banco, la storia naufragata dopo vent’anni è il gossip dell’estate e tutti iniziano a dire la loro. Ecco che anche Ilary spiega il perché.

Sono trascorsi pochissimi giorni dall’annuncio della separazione consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo vent’anni d’amore, di passione, di comprensione, una famiglia e tre figli, tutto crolla. Naturalmente la verità sta nel mezzo e i rispettivi “nuovi compagni” possono rappresentare una piccola sfumatura di una relazione che si è sgretolata per motivi sicuramente più importanti.

I fan hanno pianto alla notizia così come molti vip, amici della coppia, hanno voluto lasciare in giro per il web le loro considerazioni sulla faccenda. Parole di conforto, di comprensione, di vicinanza stanno arricchendo questa vicenda che è diventata un caso nazionale.

Ecco perché Totti ed Ilary hanno deciso di….

Il web offre sempre nuovi spunti di riflessione, in queste ore i social impazzano con le foto di Ilary e Francesco e video-reel creati ad hoc dai fan che ancora oggi non accettano la fine del matrimonio. Abbiamo TROVATO, su tik tok, un video che spiega alcune cose, Ilary lo precisa e per Chanel va bene così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Carlotta Mantovan, la figlia Stella e quella somiglianza con papà Frizzi: “E’ uguale a Fabrizio” FOTO

Totti ed Ilary hanno messo al mondo tre figli, Chanel, Isabel e Cristian, il nome della primogenita fece molto scalpore alla nascita avvenuta nel 2007, in quanto è anche un nome di alta moda.

Ilary spiega che il nome che le ha dato, calza a pennello per sua figlia e che non saprebbe vederla chiamata in un altro modo.. “Chanel apprezza molto la scelta e le va benissimo così”, sostiene l’ex letterina di Passa Parola durante l’intervista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Incantevole è dire poco”: Giulia Provvedi, sguardo magnetico e mise irresistibile per quell’esperienza travolgente – FOTO

L’assonanza con il marchio di moda è venuta a caso dal momento che la rosa di nomi era composta da due scelte, Chanel e Roma. Sicuramente Chanel è unico nel suo genere e difficilmente si dimentica.