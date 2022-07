Totti Blasi, spuntano le prove: i messaggi compromettenti: “Tutta la verità”

Occhi puntati sulle prove che i due ex coniugi avrebbero fatto trapelare ancora molti mesi fa, prima dell’annuncio ufficiale della separazione consensuale.

Quando si decide di finire un matrimonio non è mai una scelta facile. A monte ci sono tante decisioni da prendere e non si sapranno mai quali compromessi e grossi sacrifici sono stati fatti prima di arrivare a tanto.

Quindi anche se la rottura del rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti ormai è una questione nazional popolare, moltissimi particolari resteranno privati come è giusto che sia. La stampa e le riviste di cronaca rosa però amano frugare nelle pieghe del passato e portare a galla supposizioni e verità ufficiose.

A suo tempo lo fece anche Dagospia che già lo scorso febbraio fece uscire in anteprima, creando non poco allarmismo, la notizia secondo cui Totti aveva un’amante, tale Noemi Bocchi, per cui la conduttrice avrebbe deciso di porre fine alle nozze.

Poi però Ilary mise tutti a tacere con un’intervista pungente a “Verissimo” e la questione venne archiviata. Almeno fino a pochi giorni fa quando il vaso di pandora è stato nuovamente aperto.

Ilary Blasi avrebbe tradito, nella sua vita un altro uomo oltre a Francesco

Se all’epoca dei primi fatti si vociferava della presenza di Noemi, per cui la showgirl avrebbe deciso di troncare tutto, oggi invece sempre Dagospia porta alla luce anche un’altra verità ma stavolta proprio su Ilary.

Non sappiamo se per ripicca o perché qualcosa c’era già prima della crisi matrimoniale, ma pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi proprio durante i suoi spostamenti lavorativi a Milano per condurre il recente reality avrebbe frequentato un uomo facoltoso della città.

Sempre Dagospia avverte che Totti ne sarebbe venuto a conoscenza guardando per caso il cellulare della moglie. Verità o ancora una volta scommesse aperte per giustificare la colpa di entrambi e far apparire la storia meno traumatica?

Non ci è dato saperlo. Quel che è certo è che entrambi al momento sono divisi e stanno trattando la separazione dei beni tramite avvocati, che stanno cercando di limitare i danni e gli incontri tra i due. Anche per non aizzare la stampa che li pedina giorno e notte per scavare ancora più a fondo in questa storia diventata a loro avviso di dominio pubblico.