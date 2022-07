Romina Power al mare con LUI, e spunta l’immagine di lei in bikini: “Che fisico alla sua età” – FOTO

La cantante italo-americana si trova in vacanza con l’uomo della sua vita, la foto pubblicata non lascia dubbi a possibili fraintendimenti.

Sempre riservata e discreta nel raccontare la sua vita privata sui social nonostante i fan la adorino, soprattutto ora che la sua vita è incentrata sul benessere personale e la meditazione buddista che le hanno dato coraggio e forza dopo la fine del matrimonio con Al Bano.

A differenza dell’attuale compagna del cantante di Cellino, Romina Power pubblica di rado scatti che la ritraggono ma quando questo accade è sempre una grande festa per tutti gli appassionati o i nostalgici. Tre giorni fa ha postato, con non poco interesse da parte della stampa, uno scatto del lungomare “caraibico” in cui si trova in vacanza (manca però la geolocalizzazione).

Non si vede lei ma piuttosto un uomo di bell’aspetto che balza aitante sulla sabbia prima di tuffarsi nell’acqua cristallina ai suoi piedi. Di chi si tratta? In molti non ci credevano…

Romina Power e Yuri Carrisi, un amore che dura da 49 anni

Osservando bene lo scatto ci si accorge che l’uomo indossa gli occhiali e ha i capelli folti e brizzolati. Si tratta del figlio Yari Carrisi, 49 anni, con cui Romina ha da sempre un rapporto simbiotico molto forte anche visto il tipo di stile di vita meditativo portato avanti con tanto impegno.

“Che bello stare al mare anche con una sola persona, ma che ti capisce!”, scrive lei nella didascalia che accompagna lo scatto e che senza tanti fronzoli descrive un rapporto madre-figlio davvero intimo e sincero. Moltissimi i commenti dei follower a sostegno di quanto dichiarato dalla cantante, la loro unione si sente e si vede sempre.

E Romina, nessuno scatto rubato? Ebbene sì, sul web sta circolando una foto della donna che la cattura in bikini rosa mentre esce maestosa dall’acqua aggrappandosi alla scaletta della barca con cui è uscita a largo. Che fisico alla sua età, ancora tonica e armonica nelle forme, spalle sottili e passo leggiadro come quando aveva 20 anni e aveva fatto innamorare tutti gli italiani, non solo Al Bano.