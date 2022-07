Ambra Angiolini e la rivelazione su Max Allegri :”E’ ossessionato da questa cosa”.. INCREDIBILE

La showgirl ha svelato un retroscena inedito a proposito del suo ex compagno, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati legati sentimentalmente dal 2017 al 2021 fino alla rottura definitiva che è tutt’oggi sulla bocca di tutti.

Il loro amore è stato molto intenso, i due hanno condiviso quattro anni di passione, sentimento e coinvolgimento fino a dirsi addio drasticamente. I motivi non sono mai stati ufficializzati ma sembrerebbe che la causa sia stata un tradimento da parte del tecnico della Juventus, imperdonabile per l’attrice.

L’episodio che l’ha resa protagonista con il tapiro ricevuto da Valerio Staffelli di ”Striscia la notizia”, le conseguenti reazioni da parte del pubblico che non ha apprezzato questo gesto e le difese pubbliche da parte della figlia Jolanda, hanno scatenato una vera e propria reazione mediatica.

Ecco svelata la rivelazione più scottante

Ambra Angiolini in un’intervista in cui era tenuta a parlare del film a cui ha preso parte insieme ad Alessandro Haber, ”La notte più lunga dell’anno”, non ha potuto fare a meno di ricevere la domanda scomoda riguardo il suo ex Massimiliano Allegri. Subito ha chiosato con un no comment, non volendo parlarne pubblicamente e riaprire, quindi, una ferita ancora non rimarginata.

Tuttavia sembrerebbe che Massimiliano Allegri avesse una sorta di ossessione per le donne e questo ha portato a forti incomprensioni e motivi di controversie tra i due fino alla rottura insanabile.

Nè il tecnico bianconero, nè l’attrice, dunque, vogliono affrontare il discorso separazione, intanto entrambi stanno andando avanti con la loro vita privata e lavorativa. Allegri alle prese con la costruzione della sua Juventus per la nuova stagione in arrivo e Ambra con tante novità in serbo per il prossimo anno. Sul privato però nulla è noto, non ci resta che attendere se uscirà allo scoperto qualche altro gossip.