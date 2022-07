Totti-Blasi, la storia volge al capolinea e da ore non si parla d’altro. Alcuni retroscena stanno arricchendo la vicenda, c’è chi dice: “Io non c’entro, adesso basta”.

Un fulmine a ciel sereno il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo vent’anni finisce una delle più belle storie d’amore tra i vip. Lei ex letterina di Passa Parola, lui ex giocatore della Roma, il loro amore ha fatto sognare milioni di fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

I tempi di guerra si percepivano verso marzo di quest’anno ma nulla ha potuto la tolleranza e la perseveranza, Totti ed Ilary sono letteralmente scoppiati. Ecco chi tira acqua al suo mulino con le prime smentire.

La storia infinita, il tira e molla, Alex Nuccetelli sbotta: “Ilary mi deve ringraziare”

In queste ore una dichiarazione lasciata al Corriere della Sera di Alex Nuccetelli (amico di Totti) ha cambiato le carte in tavola e cerca di smorzare il focoso amore nato tra Totti e Noemi Bocchi: “Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti a una delle mie serate del venerdì al ‘Profumo spazio sensoriale’ di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Andrea Bocelli e quel segreto venuto fuori: “Mia figlia sarà rinchiusa a vita”, bisogna rassegnarsi

La replica è indirizzata alla sorella di Ilary che ha commentato la vicenda dicendo: “Certi amici farebbero bene a restare in silenzio”. Alex nella dichiarazione continua dicendo: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Chanel Totti non lo farà, la verità strazia i cuori dei fan: “E’ stato bello crederci”

Di sicuro si parlerà di Totti ed Ilary ancora per molto tempo, d’altronde questo è lo scoop estivo per eccellenza. La coppia che scoppia era inaspettata e tutti sono con gli occhi sgranati per leggere la più piccola sfumatura di questa succosa storia di gossip.