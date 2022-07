Lidl sempre più conveniente, arriva il prodotto che tutti aspettavano: file chilometriche fuori dai punti vendita

La nota catena tedesca ha proposto un prodotto super vantaggioso ed economico nei suoi store, tutti lo aspettavano con grande ansia.

Lidl non è più come quella catena tedesca che ha fatto il suo ingresso in Italia (ad Arzignano, Vicenza) nel 1992. Oggi il discount è un private label che produce autonomamente moltissimi articoli poi messi in vendita nei suoi store oppure si affida a marchi nazionali molto conosciuti per realizzare “Food Made Company” quasi a chilometro 0, seguendo l’eccellenza italiana di filiera controllata.

Oggi quindi Lidl è un discount upper label che fornisce un rapporto qualità-prezzo impareggiabile su più fronti, con offerte imperdibili che sforna letteralmente sui propri scaffali tutti i giorni.

Nelle scorse ore ha inoltre messo in vendita il prodotto che tutti attendevano da mesi, una vera occasione da non lasciarsi scappare se volete fare il vero affare dell’estate. Ma di cosa si tratta?

Lidl, arriva il prodotto che sfida la crisi. Ecco di cosa si tratta

Visti i profondi rincari causati dalla crisi economica mondiale, fare la spesa non è più così semplice soprattutto se si hanno anche figli e le spese domestiche sono sempre più alte.

Tra i prodotti che si tende ad acquistare di meno in questi momenti ci sono i kit della beauty routine o il make up, visti da molti come superficiali e non necessari. Lidl è venuto incontro a queste esigenze proponendo quindi una linea innovativa, freschissima per l’estate, ricca di nutrienti e ad un prezzo imbattibile.

Si tratta della linea di bellezza Cien Nature di cui fanno parte il fondotinta, l’acqua micellare, mascara, cipria, lipstick e il blush. Come si legge nell’annuncio social postato, “si tratta di prodotti 100% clima neutrali, che compensano la CO2 generata dalla produzione attraverso, ad esempio, progetti di riforestazione. In questo modo ci poniamo l’obiettivo di azzerare le emissioni e l’impatto sul clima”.

I prodotti non sono testati sugli animali, vegani, dalla texture leggera che non appesantisce ma regala confort alla pelle e radiosità a tutte le ore. Molti prodotti indispensabili da avere sempre, anche in borsetta, e visto il prezzo anche da regalate.

Fondo prezzo 3,99 € (formato da 30 ml nei toni Light e Medium), blush 1,99 euro disponibile nelle referenze Peach e Berry, Micellar Cleansing Water a €1,99 formato da 100 ml, lipstick 1,99 euro nei colori Rose – rosa carico, Nude – nude rosato, Taupe – rosa petalo e Coral – corallo e mascara con scovolino in setole morbide 1,99 euro. Infine la cipria compatta a 2,49 euro. Non male vero?