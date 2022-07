Antonella Clerici, la tremenda rivelazione sulla figlia Maelle ha spiazzato i fan: ecco cosa ha rivelato a proposito dell’ex compagno Eddy Martens

Fortunata nel lavoro, sfortunata in amore: nessuna definizione potrebbe essere più calzante nel caso della splendida Antonella Clerici. La conduttrice, che in tanti anni di televisione ha guidato trasmissioni di enorme successo, non è stata altrettanto ricompensata nel suo privato.

Dopo i matrimoni fallimentari con Pino Motta (1989-1991) e Sergio Cossa (2000-2005), la Clerici è stata legata per molti anni a Eddy Martens. Con quest’ultimo la conduttrice ha scelto di affrontare il percorso della genitorialità, dando alla luce l’unica figlia Maelle (2009).

Anche la relazione con il papà di sua figlia, tuttavia, si è inesorabilmente deteriorata. Dopo essersi amati per ben dieci anni, Antonella e Eddy si sarebbero detti addio a causa di un presunto tradimento da parte della presentatrice.

Tra i due i rapporti sarebbero divenuti sempre più tesi. Aspetto, quest’ultimo, che ha ovviamente influito sulla crescita della piccola Maelle. Quello che la conduttrice ha rivelato a proposito della figlia, in un’intervista di qualche tempo fa, non mancherà di lasciarvi senza fiato: c’entra proprio il suo papà!

Antonella Clerici, la tremenda rivelazione sulla figlia: “è terrorizzata dal padre”. Frasi shock

Il presunto tradimento da parte di Antonella Clerici avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile tra lei e Eddy Martens. L’ex compagno della Clerici, attualmente residente in Belgio, non è riuscito a superare la crisi con la conduttrice ed ha preferito allontanarsi da quest’ultima. Una scelta che, inevitabilmente, si è ripercossa sulla loro figlia Maelle.

In una vecchia intervista, Antonella non aveva nascosto le difficoltà insite nel rapporto tra papà e figlia. Maelle, a detta di sua madre, si sentiva in soggezione di fronte a Eddy, che non aveva mai avuto modo di conoscere a fondo.

“Prima nutriva un certo timore reverenziale nei suoi confronti, e la distanza certamente non aiuta” aveva ammesso la Clerici a proposito di tutta questa situazione. Solo parlando con l’ex compagno e convincendolo a cambiare atteggiamento, la conduttrice era riuscita a far superare alla figlia i suoi timori.

“Ora ridono e scherzano al telefono” – aveva chiosato la conduttrice, estremamente felice del risultato ottenuto – “Eddy ha capito che deve mettersi in discussione“. Fortunatamente, per il bene di Maelle, le tensioni tra i genitori si sono appianate, e tutto, dopo anni, sembrerebbe essere tornato alla normalità.