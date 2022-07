Silvia Toffanin, la lettera strappalacrime indirizzata all’amica di una vita Ilary Blasi: l’ex moglie di Totti non ha resistito ed è scoppiata in lacrime

Per la coppia formata da Ilary e Totti – anche se di coppia, ormai, non si può più parlare – il periodo corrente è sicuramente uno dei periodi più ostici da affrontare. La conduttrice e l’ex campione della Roma, che si sono detti addio, stanno affrontando le conseguenze che la notizia da loro divulgata ha scatenato in moltissime persone.

A partire dai tre figli, che indubbiamente sono sempre al primo posto nei pensieri dei due ex, fino agli utenti dei social che, in questi vent’anni, hanno seguito con partecipazione la loro storia d’amore.

Tra le persone che non avranno mancato di contattare la Blasi ci sarà sicuramente anche Silvia Toffanin, amica di una vita della conduttrice. Le due donne, in più di un’occasione, hanno dimostrato quanto sia profondo e autentico il bene che le unisce.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, solamente qualche tempo fa, aveva indirizzato una commovente lettera alla padrona di casa de “L’isola”. Ilary, in quell’occasione, non era riuscita a contenere lo strazio e si era lasciata andare ad un pianto liberatorio davanti a tutti.

Silvia Toffanin scrive a Ilary: l’ex di Totti scoppia in lacrime, lo strazio è troppo – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Così sei un’altra storia” Michelle Hunziker in barca mostra il punto dove non batte il sole: uno schianto di donna – FOTO

Tra le amiche di lunga data di Ilary Blasi, in prima posizione troviamo la collega di Mediaset Silvia Toffanin. In questo periodo di enormi difficoltà per l’ex moglie di Totti, la compagna di Berlusconi non mancherà di esserle accanto e di farle sentire tutto il proprio appoggio.

D’altronde, il bene che lega Silvia e Ilary era già emerso alcuni anni fa, nel corso di una puntata di “Verissimo”. La Toffanin, che aveva voluto sorprendere la Blasi, le scrisse una lettera strappalacrime che ripercorreva tutte le tappe della loro amicizia.

Dopo aver rievocato i tempi in cui erano entrambe “letterine” di “Passaparola”, la padrona di casa aveva aggiunto: “da allora sono passati 15 anni, ma i nostri passi di vita si sono sempre incrociati“.

Una frase di fronte alla quale l’ex di Totti non seppe resistere. Sopraffatta dalla commozione, Ilary era scoppiata a piangere di fronte al pubblico, immediatamente seguita dalla Toffanin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ambra e Renga, dopo anni l’amore è più forte di prima: “tra di noi nulla è cambiato”

Un momento televisivo a dir poco commovente, che aveva dimostrato quanto Silvia e Ilary, prima ancora che colleghe, fossero grandi amiche. La Toffanin, indubbiamente, non mancherà di affiancare la Blasi nel suo percorso di ripresa dalla separazione.