Ambra Angiolini e Francesco Renga, dopo anni l’amore è più forte di prima tra i due: lo ha confermato l’attrice stessa attraverso un’intervista, clamoroso!

Chiusa una porta si apre un portone: mai detto fu più vero di questo se si considera la situazione di Ambra Angiolini. La nativa di Roma, classe 1977, è nota al pubblico non solo per le pellicole di successo a cui ha preso parte, ma anche per le sue liaison di natura amorosa.

Dopo la fine del rapporto con l’allenatore Max Allegri, durato ben cinque anni, molti si aspettavano che la Angiolini si prendesse un periodo di pausa dalle scene televisive. All’opposto, Ambra ha intensificato il proprio lavoro accogliendo la proposta avanzatale da “X-Factor”. Sarà proprio lei, nella nuova edizione, a sedersi al tavolo dei giudici.

A sostenerla in questa emozionante avventura troveremo, oltre ai suoi milioni di fan, anche l’ex compagno Francesco Renga. Indubbiamente, seppur in privato, il cantante non mancherà di appoggiare e di consigliare la mamma dei suoi figli. D’altronde, come aveva confessato l’attrice stessa qualche anno fa, il sentimento nei confronti dell’ex marito non si sarebbe mai assopito del tutto: cosa si cela dietro a queste parole?

Ambra e Renga, dopo anni l’amore è più forte di prima: “tra di noi nulla è cambiato”

È ragionevole credere che, nel corso della sua esperienza ad “X-Factor” in qualità di giudice, Ambra Angiolini non mancherà di ricorrere ai consigli dell’ex Francesco Renga. I due, che pur si sono separati parecchi anni fa, avrebbero infatti continuato a mantenere un solido e speciale rapporto.

Lo aveva confermato la Angiolini stessa diverso tempo fa, durante una puntata di “Domenica In”. Interrogata da Mara Venier a proposito dell’argomento, l’attrice non aveva nascosto quali fossero i suoi veri sentimenti per il padre dei suoi figli.

“Tra di noi nulla è cambiato” – aveva confermato l’ospite, facendo sorridere di gioia la conduttrice – “l’amore ci sarà sempre, e noi continueremo ad essere una famiglia“.

Una simile dichiarazione, ovviamente, non fa altro che confermare il bene profondo che ancora legherebbe Ambra e Renga. I due ex, a dispetto della separazione, continuano ad amarsi e a rispettarsi proprio per il bene dei loro figli, Jolanda e Leonardo.