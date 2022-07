Alvin si è aperto con una rivelazione in merito a Ilary Blasi. Tutto è accaduto durante la finale de “L’Isola dei Famosi”: alla luce del divorzio con Totti, si capiscono molte cose.

Occhi lucidi e forti emozioni. Così è apparsa Ilary Blasi nella finalissima de “L’Isola dei Famosi” tenutasi il mese scorso. Puntata con cui si è chiuso anche per quest’anno il format, non è mancata la presenza di Alvin che appuntamento dopo appuntamento si è occupato della conduzione direttamente da l’isola.

A un mese di distanza dalla finale, non si può non dare una nuova chiave di lettura alla reazione della conduttrice ad alcune rivelazioni di Alvin.

Durante la puntata il conduttore si è infatti lasciato andare a una confessione inaspettata in merito anche a Totti: la reazione della conduttrice è molto forte. Dopo l’annuncio del divorzio – avvenuto pochi giorni fa con una nota stampa – si capisce meglio il perché.

Alvin su Ilary Blasi, confessione clamorosa: la reazione della conduttrice

“Aveva ragione Francesco, sei unica. Meno male che sei unica, immaginati con quattro Ilary sarei finito”, le parole affettuose di Alvin durante la finale de “L’Isola dei Famosi”.

Parole a seguito delle quali gli occhi della conduttrice sono diventati lucidi: forse in quel momento la crisi con il marito era nel vivo e quella rivelazione del collega ha riportato alla mente della conduttrice quando il marito le aveva dedicato in campo quella dolce dedica, ormai solo un lontano ricordo.

A 20 anni di distanza dall’inizio del loro amore, il Pupone e la conduttrice si sono detti addio, spezzando il cuore degli italiani da sempre tifosi della coppia.

Tra incomprensioni e tradimenti, i due non sono riusciti a trovare una quadra dovendo optare per il divorzio come annunciato da loro stessi: in questi giorni non si parla d’altro.