Chanel Totti, vi sveliamo come sta affrontando il divorzio dei genitori: la secondogenita di casa Blasi-Totti ormai pensa solo a lei…

Dopo aver annunciato ufficialmente la separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sembra stiano reagendo in maniera diametralmente opposta alla rottura.

Mentre l’ex calciatore è stato già pizzicato nei paraggi dell’abitazione di Noemi Bocchi – sua presunta nuova fiamma -, la conduttrice ha invece scelto di regalarsi un viaggio con tanto di figli al seguito.

Nello specifico, la Blasi è volata in Tanzania per un safari che ha il sapore di una vera e propria “rinascita”. Immersa in un’oasi naturalistica e circondata dall’affetto dei figli, la presentatrice sembra avere tutto ciò di cui ha realmente bisogno.

In queste ultime ore, la maggior parte delle testate giornalistiche starebbe cercando di captare quale possa essere stata la reazione di Cristian, Chanel e Isabel alla tremenda notizia. Proprio la secondogenita del “pupone” e della Blasi, pochi giorni fa, ha lasciato trapelare qualcosa di davvero commovente: ecco come sta affrontando la separazione dei genitori.

“Piccola mia”: Chanel Totti si prende cura della sorella. Ecco come sta affrontando il divorzio dei genitori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ambra e Renga, dopo anni l’amore è più forte di prima: “tra di noi nulla è cambiato”

In Tanzania, circondata dagli animali della savana e supportata dal calore dei tre figli, Ilary Blasi starebbe cercando di superare il dramma della separazione. La conduttrice, che aveva necessità di concedersi una vacanza, non ha saputo rinunciare ai suoi tre gioielli: Cristian, Chanel e Isabel.

La sua secondogenita, a questo proposito, ha pubblicato un video a dir poco commovente negli scorsi giorni, che la dice lunga su come lei e i suoi fratelli stiano affrontando il divorzio dei genitori. La clip in questione, apparsa su TikTok, mostra Chanel tenere per mano e riempire di baci Isabel, la piccola di casa.

Con ogni probabilità, in qualità di sorella maggiore, la 15enne starebbe cercando di distrarre la terzogenita di Ilary e Totti, non mancando di farle arrivare tutto il proprio amore. “Piccola mia” scrive Chanel nella didascalia del video di TikTok, raggiunto da una valanga di commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Così sei un’altra storia” Michelle Hunziker in barca mostra il punto dove non batte il sole: uno schianto di donna – FOTO

I figli di Ilary e Francesco, in questa fase così delicata delle rispettive vite, si faranno indubbiamente forza a vicenda. Chanel, legatissima alla piccola Isabel, le sta già facendo percepire tutto l’affetto e il supporto necessari.