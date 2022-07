“Sempre più illegale” Andrea Delogu balla scatenata: il vestito ha troppe aperture e non contiene le forme – VIDEO

Andrea Delogu scatenata sui social: la conduttrice balla sensualmente in un video destinato a diventare virale. Che bomba!

Sono già andate in onda le prime due puntate del “Tim Summer Hits”, che vede Andrea Delogu e Stefano De Martino alla conduzione del festival canoro. La speaker radiofonica, impegnata su Rai Radio 2, ha dato prova svariate volte di saper vestire alla perfezione anche i panni di conduttrice televisiva.

La Delogu, prima di essere confermata come presentatrice dell’evento più atteso dell’estate, si è infatti occupata di format come “Ricomincio da Raitre”, “Tonica” e “La vita in diretta Estate”: programmi in cui il suo talento incommensurabile è stato valorizzato letteralmente al massimo.

Al timone di “Tim Summer Hits”, che andrà in onda per un totale di sei puntate spaziando tra Roma, Trieste e Rimini, la Delogu sta impiegando non solo tutta la propria professionalità, ma anche la sensualità travolgente. Il video spuntato qualche ora fa attraverso i social, a tal proposito, vi lascerà sicuramente a corto di parole…

Andrea Delogu balla scatenata: il vestito ha troppe aperture e non contiene le forme – VIDEO

