L’estiva acrobazia di Shaila Gatta è un sogno ad occhi aperti, lo scatto nuda conquista i suoi fan, che confessano: “ci fai impazzire”.

La sempre più atletica e irresistibile Shaila Gatta è decisamente all’apice del suo percorso artistico. Un’ultima dimostrazione lo conferma stamani. Il tutto grazie all’inattesa pubblicazione di una posa “da sogno“. Ad occhi aperti, stavolta, i suoi fan sono in grado di scoprire un quantitativo di bellezze “assolute” e in “nuda“.

Ancora tra le protagoniste dell’attuale edizione di “Paperissima Sprint“, vestendo con naturalezza i panni di conduttrice in una cornice più che spassosa, la ballerina e coreografa nativa di Aversa si è affacciata sul piccolo schermo nel 2014 nella trasmissione di “Amici – di Maria De Filippi”. Ora l’ex velina di “Striscia La Notizia”, venticinquenne e versatilissima, dopo il suo approdo a “Zelig” nella passata annualità sta provvedendo a godere a pieno di un’estate ormai indimenticabile sulle corde della leggerezza e pur sempre in vista dei suoi progetti futuri.

“Ci fai impazzire” Shaila Gatta nuda è un’acrobazia da sogno: lo spettacolo in FOTO

La nata sotto il segno del Leone ha condiviso in queste ore il risultato della sua ultima collaborazione con “Nuda Beauty“.

L’acrobazia in evidenza, e il restante delle pose, non hanno potuto fare a meno di conquistare i suoi fan su Instagram che, dal momento della sua comparsa in rete fino ad ora, hanno provveduto ad alimentare una più che meritata standing ovation.

Mentre “le spedizioni“, dei prodotto del noto marchio dedicato alla bellezza, alla cosmesi e alla cura del corpo, “continuano in tutta Italia“, ricorda in didascalia la stessa Shaila con soddisfazione, la ballerina tiene a ringraziare tutti coloro che hanno finora dimostrato il loro sostegno al brand in continua crescita.

I pre-order aumentano di giorno in giorno, e i prodotti del marchio sembrano realmente fare la differenza e appagare le esigenze dei suoi clienti.

Per concludere, poco dopo aver mostrato la sua acrobazia “da sogno” sfoggiando un meraviglioso bikini in arancio, e che “ci fa impazzire” ( ammetteranno gli altri utenti nel frattempo), l’amata coreografa coglie anche l’occasione per augurare una “fresca estate a tutti“, preparandosi infine per il suo prossimo divertente bagno in piscina.