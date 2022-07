L’intervento di Al Bano sulla dolorosa separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti forse era inevitabile ma, sicuramente, dal contenuto inatteso.

In queste ultime ore sono stati moltissimi coloro che si sono ritrovati ad accostare la fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti al dolore provato, ad inizio anni 2000, quando Al Bano Carrisi e Romina Power decisero anch’essi di optare per la separazione.

Purtroppo “anche i grandi amori possono giungere al termine“. È questa la lezione, disincantata ma puramente realistica, che viene servita su un piatto d’argento dal cantautore nativo di Cellino San Marco, quanto dall’esperienza stessa del pubblico. Vissuta dapprima anni fa, di risposta all’allontanamento tra il cantautore e la power, e che adesso ha incoronato nuovamente, in queste ore dopo il loro reciproco comunicato “Ansa”, gli amatissimi Ilary e Totti.

Al Bano di sasso interviene “su Totti e Ilary”: la verità sarebbe una sola

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti e Ilary, ecco com’è andata: “Entrambi ce l’hanno…”. La notizia sconvolge i fan, era l’inizio della fine

Mentre Ilary è partita alla volta della Tanzania con parte della sua famiglia, per cercare di allontanatasi quanto pi possibile dal terremoto mediatico scatenatosi nella penisola italiana, l’amato cantautore ha voluto, proprio in quest’occasione, ripercorrere la sua storia d’amore con Romina e fare un paragone con quelli che alcuni adesso definirebbero come loro “predecessori” in virtù del comune destino finora condiviso.

Al Bano ha raccontato, nel corso di una recente intervista, di come avrebbe definitivamente scelto di non sposarsi più dopo la separazione con la Power. L’artista canoro rivive quei momenti come uno dei più difficili della sua vita, e pertanto non sarebbe più disposto a far i conti con esso.

Che anche la coppia appena scoppiata, nonostante i gossip sui futuri e presenti spasimanti non riescano ad arrestarsi, sia destinata allo stesso scenario? Chi può dirlo, effettivamente “è ancora presto“, suggerisce un fan particolarmente affezionato alla vicenda. Nel frattempo, la verità sulla questione della separazione, per Al Bano, sarebbe “una soltanto“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandra Celentano, spunta il VIDEO in intimo di 20 anni fa: “perché tutti sconvolti?” Fisico mostruoso

Quando “cure e attenzioni” vengono meno in un rapporto, seppur duraturo, è impossibile che questo riesca a sopravvivere ad una crisi. E anche quando quest’ultimo, dall’esterno, possa continuare ad apparire senza troppi sforzi come un legame “perfetto“.