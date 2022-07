Dettagli “divini” da lasciare senza fiato: Noemi si apre al pubblico per lasciar trasparire la “più bella” delle rivelazioni del momento.

Una rivelazione, e “che rivelazione“: per i suoi fan. È in tal modo che Noemi si presenta in queste ore al suo pubblico. Se con le sue ultime parole, “ci vediamo in tour”, l’artista sembrava aver voluto delineare con certezza quali fossero le sue intenzioni per questi mesi estivi del 2022, ora l’artista canora sembra tornare per un attimo sui suoi passi. Il motivo? Indossare letteralmente “nuovi panni“.

Affermatasi, nel corso dell’ultima decade, come una delle stelle più brillanti e sorprendenti del panorama della musica italiana contemporanea, la cantante venuta al mondo nella Capitale ha dimostrato a più riprese di essere un travolgente mix di calore ed energia. Grinta e sensibilità si mischiano spesso e volentieri nei testi e nelle note dei suoi brani, sin dal suo esordio ad “X Factor” e poi dalla sua prima partecipazione al “Festival Di Sanremo”.

Da “Tutta La Vita” a “L’Amore Si Odia”, brividi e grandi collaborazioni hanno contrassegnato il suo percorso fino all’uscita, soltanto due settimane fa di “Hula-Hoop“. Il suo ultimo singolo realizzato in stretta collaborazione con Carl Brave.

“Non ce lo aspettavano” Noemi scopre la parte più bella, ma c’è di più: in FOTO la rivelazione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gerry Scotti e Fedez, il VIDEO lascia senza parole: “Vi dico questo, fatelo..” commovente

“È stato bellissimo“, ha ammesso Noemi in didascalia. Non ha potuto fare a meno di esprimere la sua gioia, in questo presto pomeriggio di metà luglio, dopo la favolosa esperienza vissuta in uno degli atelier più prestigiosi dell’Alta Moda Internazionale.

L’artista canora dall’ormai iconica rossa chioma e dalla voce inconfondibile ha raccontato le dinamiche relative al suo magico approdo e i suoi relativi incontri avvenuti all’interno di uno degli store Louis Vitton in Italia.

Tre scatti e più di una sorpresa. Sono state queste le premesse che hanno accompagnato Noemi a fare la conoscenza di “artigiani e artisti che hanno dato vita, con grandissimo amore“, ricorda la nata sotto il segno dell’Acquario, alle “fantastiche creazioni” dell’azienda francese.

La scelta dell’outfit “casual ed elegante” al tempo stesso potrebbe inoltre essere avvenuta su consiglio delle stesse personalità dapprima elogiate dalla cantante. Noemi si è dunque lasciata ritrarre in una bellissima posa sul finale. E attraverso lA quale ha desiderato sfoggiare, nonché con immediato successo, i capi e gli accessori indossati per la speciale occasione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Letizia Di Spagna dopo la malattia: il ritorno sulle scene che ha stupito

Stavolta le ricercate preziosità di Louis Vitton si dimostrano semplicemente in varie tonalità di bianco e nero risaltando il già particolare carisma della sua “modella per un giorno” che ringrazia l’entourage dell’atelier per averla fatta sentire “parte della famiglia“. La verità? “Non ce lo aspettavamo“, confessano con gradito stupore i suoi fan in un’ottimale chiusura.