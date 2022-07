Gerry Scotti e Fedez, il momento delicato e intimo che tocca il cuore: le parole del conduttore lasciano estasiato il rapper

Cosa ci fanno insieme uno dei conduttori tv più amati in assoluto in Italia e uno degli uomini più seguiti sui social ed in musica? Una puntata di “Muschio Selvaggio”. Parliamo di Gerry Scotti e Fedez che in uno degli ultimi episodi del programma che il rapper conduce insieme al suo amico Luis Sal sono diventati virali e rimasti in tendenza su Youtube per tantissimo tempo.

Parte del merito va a Gerry Scotti che insieme ai due giovani si è raccontato in lungo ed in largo, lui che di interviste non ne concede mai troppe. Ha lasciato anche aperta la porta della vita privata parlando della morte dei sui genitori fino alla gaffe epica fatta da Fedez che ha dato modo al web di creare meme e video a raffica sulla sua figuraccia. Poi il passaggio breve ma intenso che ha colpito tutti i giovani.

Gerry Scotti e Fedez, le parole che toccano il cuore

Ne hanno parlato tutti della puntata di “Muschio Selvaggio” in cui Fedez e Luis Sal hanno ospitato Gerry Scotti. Tutti si sono soffermati sulla figuraccia epica fatta da Fedez che non sapeva chi fosse Giorgio Strehler.

Con molta leggerezza e senza trattenersi il rapper di Rozzano ha detto: “Chi cazzo è Strehler, raga?”. E Gerry Scotti, senza fare polemiche o esternazioni tragiche ha dato la risposta a Fedez e a tutti i giovani come lui che non conoscono il grande artista dicendo: “Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani”.

Ma oltre a questo momento che ormai tutti conoscono c’è un altro passaggio della chiacchierata tra Fedez e Gerry Scotti che è molto intimo e quasi toccante. È lo zio Gerry che lancia un suggerimento a tutti i giovani, una specie di mantra che tutti dovrebbero tenere a mente: “Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita, una”.

Anche in questo caso la risposta di Fedez non è delle migliori ma dal suo volto e dal tono di voce si capisce come sia rimasto quasi estasiato da quello che il conduttore ha detto: “E di tenerla come passione?” chiede. La risposta di Scotti è semplicemente: “Sì”.