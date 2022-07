Romina Power, che sfacciata: “Con Al Bano lo facevo a letto…”. Succedeva sempre, la confessione intima

Romina Power ed Al Bano Carrisi, la coppia per eccellenza del mondo musicale. Per anni hanno fatto sognare milioni di fan e nell’ultimo periodo rivelazioni intime lasciano alquanto sorpresi.

I due cantanti, che hanno spopolato nell’ultimo quarto del XX secolo, sono stati sposati dal 1970 al 1999. Lui nasce a Cellino San Marco (Puglia) da una famiglia contadina, lei a Los Angeles (America) in una famiglia formata da due star di Hollywood, Linda Christian e Tyrone Power.

Si sono incontrati per la primissima volta dopo in Italia, dopo la morte di Tyrone, Romina e la sua famiglia si trasferì ed iniziò una carriera da artista. Galeotto fu il film Nel sole, scena dopo scena, Romina ed Al Bano si sono innamorati sul set cinematografico. Dopo tre anni dal film (era il 1967) il duo canoro esordì con la canzone Storia di due innamorati, nel 1970 l’amore viene consacrato con una fede nunziale nello stesso anno nacque la primogenita Ylenia e negli anni a venire Yari, Cristèl e Romina Jr.

Cosa faceva Romina a letto con Al Bano? E’ incredibile… chi l’avrebbe mai detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Albano & Romina Power (@albano_e_romina_)

Al Bano e Romina sono sempre stati molto affiatati, purtroppo l’amore è naufragato nel 1994, quando improvvisamente scomparve la primogenita Ylenia mai più ritrovata, né viva né morta. La coppia ha cercato di rimediare alla tragedia che stava dilaniando l’intera famiglia ma il dolore era troppo grande e presero la decisione di separarsi per sempre.

Romina non si è mai rifatta una vita, almeno non ufficialmente, mentre Al Bano si è sposato con Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altri due figli, Yasmine e Albano Jr.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giulia Stabile, futuro roseo per la ex vincitrice di “Amici”: presto in tv ma non come ballerina, fan in visibilio

Dopo una lunga, lunghissima separazione, i due hanno ritrovato una dimensione, soprattutto artistica. Infatti hanno ricominciato a cantare insieme e ad allietare i milioni di fan che ancora oggi li sostengono e li amano come se fosse il primo giorno.

Una ritrovata Felicità potremmo dire, anche se alcuni spoiler lasciano il web alquanto sorpresi. In alcune trasmissioni televisive sono state fatte alcune confessioni intime. Al Bano ci aveva delucidato del perché non fosse partito con Romina per il viaggio di nozze ed abbiamo compreso che avendo un solo giorno libero tra tournée ed ospitate in televisione avevano dedicato tutto al giorno del matrimonio.

Romina è stata un pò più sfacciata ed ha spoilerato a tutti cosa faceva con Al Bano in camera da letto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Claudia Rivelli, patteggiamento di 1 anno e 5 mesi per la sorella di Ornella Muti – La storia dello shampoo camuffato

Una rivelazione senza dubbio inaspettata quella che Romina ha rilasciato in diretta televisiva durante un’intervista a Oggi è un altro giorno ai microfoni di Serena Bortone.

Al Bano lo faceva con Romina, a letto era un’abitudine

Sappiamo che Romina è una fervida sostenitrice del vivi e lascia vivere, è una donna che non ha mai avuto peli sulla lingua ed ha sempre raccontato le cose così come se le sentiva. Questa volta però nessuno si sarebbe mai aspettato una dichiarazione così intima e divertente.

La cantante ha spoilerato cosa faceva con Al Bano in camera da letto dopo i concerti, questo accadeva spesso ed era quasi una routine. Il cantante di Cellino San Marco sottolineava sempre quello che non era andato sul palco così da migliorare la successiva performance.

Romina talvolta era infastidita e per questa ragione ha affermato che ora è molto più bello cantare con lui perché dopo lo spettacolo ognuno dorme nella sua stanza.