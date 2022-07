Pago, spunta la tremenda confessione sull’aborto: il cantante si è aperto in merito ad una questione che nessuno si sarebbe aspettato da lui

Negli ultimi tempi, l’ex marito di Miriana Trevisan è decisamente tornato alla ribalta in televisione. In anni recenti, infatti, Pago ha preso parte a svariate trasmissioni di grande popolarità, grazie alle quali è riuscito a farsi conoscere sotto molteplici punti di vista.

Da “Tale e Quale Show”, dove ha avuto modo di dimostrare le proprie abilità canore, fino al “Grande Fratello Vip”, grazie a cui l’artista si è letteralmente messo a nudo, condividendo gli aspetti più intimi della sua vita con le persone che lo hanno seguito.

Proprio a seguito dell’esperienza all’interno del reality di Canale Cinque, il cantante ha deciso di raccontarsi in un libro da lui stesso composto, che si intitola “Vagabondo per amore. La mia vita dalla A alla Z“.

Per presentare l’opera, l’ex della Trevisan era stato ospite della rubrica “I libri di Sonia”, curata dalla moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Assieme alla conduttrice, Pago aveva ripercorso i punti salienti del libro, non mancando di soffermarsi su un momento importantissimo del suo passato che lo avrebbe messo davvero a dura prova. Nessuno ne era a conoscenza…

Pago e la dolorosa confessione sull’aborto: “ha deciso lei, io ero contrario”

A “I libri di Sonia”, la rubrica curata dalla moglie di Paolo Bonolis per Mediaset Infinity, Pago aveva raccontato per filo e per segno la genesi e il contenuto del suo stesso libro. Un’opera in cui ogni capitolo è collegato ad una specifica lettera dell’alfabeto, attraverso la quale l’artista ha cercato di ripercorrere i momenti salienti del suo passato.

La “A”, come svelato dall’ex della Trevisan, si riferisce ad una fase piuttosto delicata della vita di Pago. Il cantante, infatti, ha ammesso a Sonia Bruganelli di aver sperimentato l’esperienza dell’aborto. “Lei aveva 17 anni ed era il mio primo amore” ha confidato l’artista, che nell’opera non svela mai l’identità della donna in questione.

“La sua famiglia era contraria, la mia invece aveva accolto la notizia positivamente” ha proseguito Pago, che ha anche ammesso di aver tentato di far cambiare idea alla compagna, ma inutilmente. Alla fine, il volere della famiglia di lei prevalse su qualunque obiezione avanzata dalla famiglia di lui.

“Ha ascoltato la mamma e ha abortito senza consultarmi“: così ha chiosato l’artista, ammettendo che proprio questa decisione sarebbe stata la goccia che fece traboccare il vaso. A partire da quello shock, infatti, la relazione con la sua prima fidanzata si deteriorò fino a terminare definitivamente.