Un giovane di 31 anni è morto a seguito di un violento incidente stradale verificatosi a Ragusa nella serata di ieri: numerosi i messaggi di cordoglio.

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane, l’ennesimo. Questa volta a pagare il prezzo più alto un giovane di 31 anni che sarebbe morto sul colpo dopo che la moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un’auto.

La tragedia si è registrata a Ragusa, in quella che gli abitanti del luogo chiamano “malavita” non distante dall’Ospedale Giovanni Paolo II. Stretta al dolore della famiglia, l’intera comunità di Santa Croce Camerina, Numerosi i messaggi di cordoglio per la perdita di un giovane noto e ben voluto da tutta la cittadina.

Ragusa, morto ragazzo di 31 anni in un tragico incidente in moto

Si chiamava Giovanni Rizzo, il ragazzo di 31 anni che ieri sera, mercoledì 13 luglio, ha perso la vita sulla strada statale “malavita” a Ragusa.

Stando a quanto riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione di Ragusa Oggi, il giovane era a bordo della sua moto quando, per cause ancora sconosciute, si sarebbe schiantato contro un’auto. Le sue condizioni sono parse sin da subito disperate tanto che inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione operati dai sanitari sopraggiunti immediatamente a bordo di un’ambulanza. Rizzo sarebbe morto sul colpo.

Il 31enne era molto noto a Santa Croce Camerina, piccolo centro del ragusano, dove lavorava come commesso all’interno di un noto supermercato. Gentile, intelligente, disponibile, questo dicono di lui tutti coloro i quali lo conoscevano. Da poco aveva terminato il corso come Operatore Socio Sanitario, ma purtroppo i suoi sogni di vita si sono infranti sull’asfalto.

Giovanni lascia i suoi genitori, la fidanzata e numerosi amici tutti addolorati profondamente per la tragica scomparsa del giovane.

Adesso gli agenti della Polizia Municipale, cui sono state affidate le indagini, dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda per accertare anche eventuali responsabilità in ordine al drammatico evento.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio postati sui social. Frasi, foto e ricordi che testimoniano quanto Giovanni fosse amato e ben voluto dall’intera comunità.