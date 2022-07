Michelle Hunziker fa una rivelazione clamorosa sull’ex marito Tomaso Trussardi. La conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco le sue parole

A distanza di pochi mesi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avrebbero entrambi voltato pagina e archiviato definitivamente la loro relazione. La conduttrice svizzera, tra l’altro, ha già rimpiazzato l’ex marito con l’affascinante chirurgo Giovanni Angiolini, che viene immortalato sempre al suo fianco.

Eppure, da un certo punto di vista, il legame con Trussardi rimarrà eternamente intatto nel cuore della presentatrice, che con l’ex marito condivide il bene più prezioso: le figlie Sole e Celeste.

Nonostante la loro relazione sia di fatto irrecuperabile, c’è stato un tempo in cui Michelle e Tomaso apparivano letteralmente dipendenti l’uno dall’altra. La stessa svizzera, in un’intervista risalente a qualche anno fa, non aveva mancato di lasciarsi andare a delle confessioni clamorose sul conto dell’imprenditore.

Michelle Hunziker senza freni su Trussardi: “mi ha destabilizzata”. La rivelazione mette i brividi

Il video soprariportato ha fatto riemergere una vecchia intervista rilasciata da Michelle Hunziker, risalente ai tempi in cui la conduttrice era ancora la moglie di Tomaso Trussardi. In quell’occasione, la padrona di casa di “Striscia la Notizia” aveva ripercorso, con grande emozione, il primo incontro con l’imprenditore.

“Io non sono molto timida, ma in quel momento mi sono sentita destabilizzata” aveva affermato la presentatrice, nel tentativo di spiegare quale fosse stato l’effetto che Trussardi aveva avuto su di lei.

“Solo dopo ho capito perché…” – ha poi continuato Michelle, non mancando di guardare Tomaso con amore e devozione – “perché questo uomo mi avrebbe cambiato la vita“. Una confessione letteralmente a cuore aperto, quella della Hunziker, che dimostra quanto, perlomeno al principio del loro rapporto, l’amore tra la conduttrice e l’ex marito li avesse letteralmente travolti.

Nonostante questo matrimonio sia giunto al termine qualche mese fa, sono ancora moltissime le persone che sperano in un ritorno di fiamma tra Tomaso e Michelle. Un ritorno di fiamma che, ormai, appare ben lontano dal potersi realizzare.