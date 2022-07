Matteo Ranieri e Valeria Cardone, emerge una verità assurda sulla coppia: alla fine la “colpa” ricadrebbe proprio sulla dama più famosa…

Nessuno è ancora riuscito a spiegarsi come, nel giro di poco tempo, sia naufragata la relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex tronista, all’epoca del suo percorso a “Uomini e Donne”, non era parso nutrire parecchi dubbi.

Nonostante conoscesse la corteggiatrice Federica Aversano da molto più tempo di Valeria, il 29enne, nello sceglierla, non ebbe alcun tentennamento. La Cardone, a suo dire, lo aveva letteralmente folgorato fin dal primo istante.

Nel giro di soli tre mesi, tuttavia, è sicuramente accaduto qualcosa che ha spinto i due giovani a tornare sui rispettivi passi e a prendere strade diverse. Le speculazioni, all’interno dell’universo social, sono ovviamente molteplici e quanto mai variegate.

Proprio sotto l’ultimo scatto postato dalla Cardone, nello specifico, qualcuno ha azzardato un’ipotesi davvero sconcertante, mai avanzata da altri prima d’ora. A detta dell’utente in questione, la “colpa” sarebbe solo ed esclusivamente della nota dama…

Matteo e Valeria, emerge una verità assurda: alla fine è stata tutta “colpa” della dama…

Un utente dei social ha azzardato un’ipotesi a dir poco clamorosa circa la fine del rapporto tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri. I due, dopo a malapena tre mesi di relazione, si sono detti addio senza specificare i motivi che li avrebbero portati ad un’inevitabile rottura.

Sotto l’ultima foto che l’ex corteggiatrice ha postato tramite Instagram, in particolare, si troverebbe la spiegazione a tutto. A detta di molti followers, la fine del rapporto tra i due sarebbe interamente imputabile alla dama più famosa.

“E come al solito Gemma ha gufato un’altra coppia” scrive l’utente in questione, rifacendosi ad una diceria messa in circolazione proprio da Tina Cipollari. L’opinionista di “Uomini e Donne”, in più di un’occasione, ha infatti insistito sul fatto che la Galgani “porti sfortuna” alle coppie del dating show, e che le sue previsioni, in realtà, finiscano sempre per rivelarsi fatali agli amori nati nel programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALERIA ♥ (@valeriacardone)

Si tratta, ovviamente, di una mera battuta che aveva come obiettivo quello di fare dell’ironia su una situazione che, altrimenti, rischia di apparire davvero surreale. Ranieri e la Cardone, infatti, si sono lasciati improvvisamente e in una modalità che gli utenti, di fatto, non hanno ancora compreso.