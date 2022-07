Giulia Provvedi ha lasciato il popolo del web senza fiato, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Tra lo sguardo magnetico e la mise i fan non sanno dove guardare: subito è un boom di like.

Emozioni travolgenti e fascino a non finire. Giulia Provvedi ha fatto sognare i fan, condividendo un momento importante sulla sua seguitissima pagina Instagram. La gemella di Silvia – con cui ha dato vita al duo musicale de “Le Donatella” – ha vissuto attimi di felicità nell’ambito di un’esperienza indimenticabile.

28 anni, di Modena, il suo volto è diventato conosciuto al fianco di quello della sorella, a seguito della partecipazione a “X Factor” e a “L’Isola dei Famosi”.

Accanto ai successi televisivi, ha conquistato un grande seguito sul web, in particolare con il profilo Instagram, congiunto con Silvia, che porta il nome de “Le Donatella”: si tratta di un feed da sogno dove le gemelle raccontano la loro vita scandita tra set, shooting e momenti spensierati.

L’ultimo post condiviso ha fatto gioire i fan: protagonista Giulia, non solo ha mostrato una mise da urlo, ma condiviso un annuncio importante.

Giulia Provvedi, mise e sguardo da infarto, fan in tilt

