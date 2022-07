Elisabetta Canalis in intimo manda il web in tilt, fisico statuario e addominali scolpiti: quando 43 anni sono solo un numero – FOTO

La showgirl sarda è il volto della campagna pubblicitaria estiva di Intimissimi, anche stavolta lo shooting è un vero successo.

Un fisico perfetto costruito negli anni con tanto impegno e fatica, anche grazie la visibilità ottenuta con “Striscia la Notizia”. Da quando però Elisabetta Canalis si è trasferita a Los Angeles con il marito chirurgo Brian Perri (e la loro figlia Skyler) si dedica costantemente agli allenamenti a corpo libero, arti marziali e yoga.

Tanto sforzo è quindi evidente così in ogni scatto che Elly pubblica sulla sua pagina Instagram che oggi conta 3,3 milioni di follower in costante aumento. Per lei i 43 anni sono solo un numero all’anagrafe e non quelli effettivi che dimostra, un gioco forza che la fa apparire anche oggi una delle donne più belle dello showbiz nazionale e non solo.

Questa sua bellezza intrinseca l’ha portata quindi a farsi scegliere da Intimissimi anche per la loro ultima campagna di loungwear e intimo. Lo scatto pubblicato pochi minuti fa racconta una sottile seduzione a cui poche sue colleghe possono competere.

Elisabetta Canalis infuoca i social, lo scatto in intimo è da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Negli ultimi anni sono tanti i brand italiani con cui Elisabetta ha collaborato, non solo l’Acqua San Benedetto, ma anche Intimissimi che l’ha scelta come sua musa indiscussa anche per l’ultima campagna social.

Molte volte durante l’anno la nota catena di abbigliamento intimo fa uscire capsule collection a tema e chi meglio dell’ex Velina può incarnare la dinamicità del brand che punta tutto su un’irriverente malizia e il sentirsi belle a tutte le età?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Chi non ha zoommato mente”, Diletta Leotta in sella alla bici: la FOTO vertiginosa sul retro

E che bellezza! Elisabetta nello scatto Instagram si mostra sdraiata su un divanetto bianco da esterno nella località di Porto Cervo in cui si trova ora in vacanza, capelli bagnati e senza trucco.

Appoggiata solo su una mano in tensione, mostra muscoli d’acciaio nelle braccia, nell’addome piatto e nelle cosce che si librano toniche e perfette dentro l’intimo nero composto da slip senza cuciture e reggiseno push-up.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chiara Ferragni, lo sfogo sui social: “Sono angosciata e amareggiata”. Cosa è accaduto

“Summer go-to lingerie”, scrive lei nella didascalia che accompagna lo scatto che in pochi minuti ha già ottenuto oltre 12mila like ma che siamo certi saliranno a dismisura entro fine giornata. Molti i commenti già arrivati per congratularsi con lei: “E il cervello va in tilt” scrive qualcuno per raccontare come si sente dopo tale visione mistica che sa tanto di miraggio estivo.