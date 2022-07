In una recente intervista a magazine SuperGuidaTv, Gennaro Auletto ha continuato a parlare del suo percorso all’Isola dei Famosi e soprattutto dei suoi compagni di avventura.

Il percorso del modello italo marocchino, Gennaro Auletto, nel reality inizia in corsa. Un dettaglio che a suo avviso avrebbe in qualche modo intralciato la buona riuscita della sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Alcuni suoi compagni lo hanno apprezzato, altri meno, dato che in parecchi lo hanno definito “troppo permaloso”; ma a neanche un mese dalla fine del programma torna a dire la sua su ciò che lo avrebbe messo in netto svantaggio rispetto ad altri concorrenti o più semplicemente riguardo ai rapporti allacciati durante questa importante esperienza.

I commenti a freddo di Gennaro Auletto. Ecco cosa pensa dei suoi compagni naufraghi

Nell’intervista ha affermato “Quando ho parlato di favoritismi, mi riferivo ad Edoardo Tavassi e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese.”

Sicuramente prendere parte ad un reality già iniziato da un po’, con un gruppo già coeso non è cosa semplice. Bisogna anche dire che il pubblico tende spesso e volentieri a premiare chi sbarca sull’isola sin dal primissimo giorno.

Gennaro ha continuato commentando poi il suo rapporto con Mercedesz Henger, dicendo “Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicolas Vaporidis. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato.”

Conclude, infine, dando una sua opinione sulla vittoria dell’attore di origini greche, Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi “Ha meritato di vincere. Ha dimostrato a tutti di essere il naufrago per eccellenza e la sua permanenza di 99 giorni è un traguardo storico.”