Gianluca Ginoble de “Il Volo” stupisce il pubblico con un’emozionante dedica d’amore, ma stavolta solo per lei: la sorpresa è travolgente.

Continua senza sosta – e come un potente turbinio di emozioni – il tour de “Il Volo” inaugurato con successo meno di una settimana fa. A polarizzare davvero l’attenzione del pubblico, inizialmente dietro le quinte e poi sul palco in queste ultime ore, è stato in particolar modo un romantico intervento del tenore Gianluca Ginoble.

Una voce inconfondibile e una bellezza a cui sarebbe ormai impossibile resistere. Si presenta così, ai suoi fan, il carismatico ventisettenne a poche settimane dalla sua indimenticabile presenza agli “Eurovision” 2022.

Mentre le tappe del tour estivo si susseguono con sempre maggiore enfasi, generando una miriade di applausi per la completa triade di artisti canori, il nativo di Roseto Degli Abruzzi continua a percorrere l’Est Europa rivelandosi infine, agli occhi di tutti, “mai così innamorato“.

Il Volo, Gianluca Ginoble lascia il pubblico interdetto: l’emozionante dedica va a LEI – FOTO

“Ora posso dirlo“, avrebbe annunciato il cantante concentrando su di lui l’attenzione dei presenti. “Sono felice“, ma non solo, Gianluca ha anche ammesso di essere “fidanzato e innamorato“. Il suo intervento a cuore aperto si è infine rivelato nient’altro che la dolce risposta ad una precedente condivisione della sua anima gemella.

Si tratta della bellissima, nipote d’arte, Eleonora Venturini Storaro. La sua fidanzata, che “sarà la stessa anche nella prossima intervista“, aveva scherzato il giovane tenore – forse per alleggerire la tensione e confermare al tempo stesso la reale natura del suo coinvolgimento – si era difatti trovata ad esprimere per prima i suoi sentimenti su IG.

“Impossibile averne abbastanza“, aveva scritto la ragazza alcuni giorni fa sui social, prima che il suo Gianluca partisse alla volta di Sofia e poi di Bucarest, ultima tappa sfiorata da lui in queste ore.

La ragazza inoltre, due settimane fa, aveva condiviso su Instagram alcune immagini con cui ha dimostrato di seguire in presenza molte delle avventure del suo grande amore. Fra queste, ad esempio, quella tenutasi presso il magico Teatro Antico di Taormina.

Si possono osservare momenti di unica tenerezza fra i due in camerino, prima di entrare in scena, e mani che si stringono lontano dai riflettori in auto dopo la serata. Entrambi, agli occhi dei loro fan, non possono dunque che apparire ad oggi come “una coppia meravigliosa“.