Ilary Blasi è al centro dei riflettori da giorni dopo il suo addio a Totti. Con la fine del loro matrimonio, la conduttrice ha un nuovo proposito: emerge un retroscena clamoroso.

41 anni, prima showgirl poi conduttrice di successo. Ilary Blasi è uno dei volti più conosciuti nel mondo dello spettacolo: amata per i suoi modi di fare sempre entusiasti e la sua bellezza travolgente, in questi giorni è al centro delle cronache rosa per la fine con Totti.

Compagni da una vita – la loro storia è durata 20 anni, il loro matrimonio 17 – i due si sono detti addio in questi giorni.

A confermarlo loro stessi con una nota stampa in cui hanno ufficializzato il loro divorzio, gettando fan, amici e colleghi nel dispiacere totale. Coppia tra le più amate nel panorama dello spettacolo, nel tempo ha conquistato sempre più consensi, incarnando la favola del per sempre, spezzata dall’amaro epilogo.

Uniti da un solido rapporto, qualcosa è andato storto: tra silenzi e incomprensioni non sono riusciti a salvare il loro amore. Chiuso questo capitolo riemerge dal passato una confessione clamorosa di Ilary.

Ilary Blasi, la confessione sull’addio di Totti: nuovo proposito

In passato Ilary ha rivelato un suo proposito in merito a un eventuale addio con il marito, svelando un desiderio.

Intervista dal Corriere Magazine anni fa si è aperta in merito a una volontà che adesso assume un nuovo significato.

Tutto è accaduto a seguito del racconto in merito ai suoi tatuaggi: la conduttrice ha svelato di non andarne orgogliosa in quanto un po’ scontati. Come molti anche lei ha seguito la moda di tatuarsi l’iniziale del compagno come lui ha fatto con lei.

Alla domanda su cosa avrebbe fatto in caso della fine del loro amore, ha svelato come probabilmente dovrebbe trovarsi un altro il cui nome inizia con la F. Parole che oggi trovano un riscontro concreto e chissà se un altro amore con la F la conquisterà nel futuro, salvando così il suo tatuaggio.