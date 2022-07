Michelle Hunziker dichiara pubblicamente tutto il suo amore durante una parentesi di “estate pura”: “questa sì” che è una cornice perfetta.

La frizzante conduttrice Michelle Hunziker ha voluto cimentarsi in una dichiarazione di puro amore attirando l’attenzione dei suoi seguaci. La confessione ha avuto luogo pochi minuti fa, in una parentesi particolarmente adatta all’occasione. L’estate della bellissima nativa di Sorengo non sarebbe mai stata così magica.

Dopo il successo riscosso in questi ultimi mesi, grazie alla nuova trasmissione “Michelle Impossibile“, la conduttrice classe 1977 guarda al futuro. Mentre il dinamico show sembra essere stato ufficialmente confermato dalla rete, in vista della prossima annualità, la protagonista dell’esilarante e romantica sit-com d’inizio anni 2000, si ricordi “Love Bugs” con l’attore e comico Fabio De Luigi, si affaccia finalmente in una nuova avventura.

Michelle Hunziker fa outing: “Io lo amo” il nome che non ti aspetti

Dopo aver visto tra le sue ospiti alcune gettonate personalità dell’avanspettacolo italiano, Michelle si concede una meritata pausa in una località da sogno.

Per la stagione estiva di questo 2022 l’ex co-conduttrice di “Striscia La Notizia”, tornata al fianco dell’amato collega Gerry Scotti per la sua ultima stagione trasmessa in onda su Canale 5, ha scelto di recarsi in un luogo paradisiaco. Proprio qui Michelle avrebbe deciso di aprire il suo cuore. Ma, stavolta, senza nascondersi dai suoi affiatati telespettatori.

La nata sotto il segno dell’Acquario si è recata in Sardegna documentando la sua esperienza nei giorni scorsi, attraverso i vari social network, con la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraggono gustare alcune prelibatezze locali a soli pochi passi dalle cristalline acque dell’isola a largo del Mediterraneo.

Se già nelle settimane precedenti altre immagini avevano dato ben prova del suo nascente feeling con il noto chirurgo Giovanni Angiolini, anch’esso nativo della suddetta località, ora Michelle sembra sicura di affermare quanto segue.

“Io lo amo“, avrebbe esclamato con gioia la conduttrice. In riferimento stavolta al magico posto in cui si trova adesso a soggiornare, quanto – forse – dell’uomo che sarebbe da ora ufficialmente al suo fianco.