Giovane carabiniere perde tragicamente la vita durante un’escursione

Un giovane carabiniere ha perso la vita durante un escursione in montagna in Valle Verzasca: morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Si è spento tragicamente, all’età di 34 anni, un giovane carabiniere in Valle Verzasca, nel Canton Ticino. Il militare dell’Arma, nella giornata di ieri stava facendo un escursione quando per cause ancora sconosciute sarebbe scivolato facendo un volo di 10 metri.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che lo hanno recuperato disponendo il trasferimento urgente in ospedale. Il quadro clinico era, però, già precipitato ed il giovane si sarebbe spento dopo qualche ora dall’arrivo presso il nosocomio. In corso le indagini per cercare di appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si chiamava Saverio Cirillo il carabiniere di 34 anni morto durante un’escursione in Valle Verzasca, nel Canton Ticino. Il giovane, vicebrigadiere di stanza presso la stazione di Legnano (Milano), nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, aveva deciso di effettuare una gita fuori porta.

Intorno alle 16, però, la tragedia. Cirillo stava attraversando un ruscello sopra la cascata di Aquino quando per cause ancora in fase di accertamento sarebbe scivolato compiendo un volo di circa dieci metri. Immediatamente, riporta la redazione di Fanpage, sarebbe stato lanciato l’allarme e sul posto sarebbero sopraggiunti polizia e soccorritori della Guardia Aerea svizzera.

Gli operatori sanitari hanno individuato il 34enne e subito disposto il trasporto presso l’ospedale di Lugano dove ad attenderlo c’era un’equipe pronta a prestargli soccorso. Tuttavia, nonostante i tentativi operati, il quadro del carabiniere era eccessivamente compromesso. Dopo alcune ore il suo cuore ha smesso di battere. Sono in corso, adesso, gli accertamenti di rito per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattata di una tragica fatalità. Potrebbe aver messo un piede in fallo o accusato un malore.

Eventi come questo, purtroppo, sono frequenti. Lo scorso giugno un uomo è morto sulle montagne di Lecco dopo essere precipitato per diversi metri. Pare stesse scalando un costone quando avrebbe deciso di tornare indietro per aiutare un’amica. Proprio in quel momento si sarebbe verificato il dramma.