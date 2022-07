E’ successo a seguito di una lite furiosa in una notte di movida estiva. Il ragazzo è stato accoltellato all’addome ed è morto dopo poco.

L’estate romana tra caldo e serate tra i locali non lascia scampo alle liti e alle scene di violenza in strada. E’ accaduto di nuovo in una località di mare del litorale romano e più precisamente ad Anzio dove una serata qualsiasi di movida estiva è finita in tragedia. Si tratta di un accoltellamento avvenuto sul luogo della riviera in cui si radunano la maggior parte dei ragazzi e giovani della zona.

La vittima è Leonardo Muratovic, un giovane pugile di origine romana che a seguito di una furiosa lite ha ricevuto due coltellate all’addome. Secondo i testimoni e come riporta Leggo i due si sarebbero azzuffati all’interno di un locale discutendo animatamente fino ad arrivare alle mani. Poi avrebbero proseguito a discutere in maniera tragica in strada.

Soccorsi immediati per il giovane pugile, morto poco dopo: la Polizia indaga sulla dinamica

Il ragazzo colpito dalle coltellate è stato subito soccorso e trasportato con urgenza in condizioni gravissime all’Ospedale di Anzio. Una volta arrivato in ospedale per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto lì qualche minuto dopo il suo arrivo.

Sulla scena e sulla dinamica indaga la Polizia e le forze dell’ordine ma il killer sarebbe, secondo quanto riporta Leggo, in fuga e si sarebbe allontanato tra la folla senza farsi notare. La vittima, Leonardo Muratovic era residente ad Aprilia, altro comune sul litorale sud di Roma.

Sarebbero ora in corso gli accertamenti sia sul luogo dell’accoltellamento per la ricerca di prove e testimoni, sia sulla ricerca del killer, ora in fuga. Le indagini sono affidate al Commissariato di polizia di Anzio e alla Squadra Mobile di Roma. Da come emerge dalle prime testimonianze e come riporta Leggo sembrerebbe che la lite sia nata per futili motivi.