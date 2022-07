Totti-Blasi: lei parte con i tre figli. Cosa succederà ora?

Ora che i genitori hanno ufficialmente annunciato la loro separazione si sta cercando di capire quale sorte toccherà ai tre figli della ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti

L’annuncio della separazione Blasi-Totti, ha suscitato molta curiosità sotto diversi punti di vista: il motivo della fine delle nozze, la divisione dei beni ed eventuali nuove fiamme.

Ora l’attenzione si sposta sui figli della ex coppia, su come avrebbero preso la notizia e, soprattutto, ci si chiede a chi dei due verranno affidati Cristian, Chanel e Isabel.

Cosa faranno ora i tre figli di Ilary Blasi? Per ora una vacanza da sogno in Tanzania con la mamma

Ultimamente molti utenti dei social sono corsi a vedere quali contenuti postassero i primi due, ragazzi ormai grandi, che sono soliti usare e aggiornare quotidianamente i loro profili.

“Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma” dice attraverso una canzone messa su TikTok la figlia mediana, un gesto che non è passato inosservato e che in molti hanno ricollegato alla attuale situazione familiare, soprattutto perché faceva da sottofondo ad un video in cui si vede la sua partenza per la Tanzania. Il viaggio in questione, forse fatto appositamente per allontanarsi dal caos mediatico, generatosi negli ultimi giorni, è stato organizzato da Ilary per portare tutti e tre i suoi figli in uno splendido resort in Africa, con mare da favola, panorami mozzafiato e bellissimi outfit, sfoggiati dalla conduttrice Mediaset.

Con quale dei due genitori continueranno a vivere i tre ragazzi? In molti pensano già ad allontanamenti celati dietro ai post social di Chanel o Cristian. I due figli più grandi, lei del 2007 lui del 2005, hanno entrambi le loro vite e i loro progetti, nonostante la giovane età.

Lui fa parte della squadra Under 17 della Roma, mentre lei è stata recentemente al centro di rumors che la vedevano protagonista di un reality in onda prossimamente, il Collegio. Queste voci sono state, però, al momento smentite.