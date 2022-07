Madre accoltella il figlio di 11 anni e inscena una aggressione

Bambino di 11 anni accoltellato nel sonno. È successo nella città di Hobbs, New Mexico. Poco prima di morire il piccolo avrebbe detto alla polizia il nome del suo assassino.

Bruce Johnson, 11 anni, è morto in ospedale, dopo essere stato accoltellato brutalmente nel sonno. I suoi genitori stavano divorziando e il padre lo aveva portato dallo stato dell’Oklahoma a quello del New Mexico per un ricongiungimento familiare con la mamma, che non vedeva da qualche settimana.

La donna avrebbe inscenato un’aggressione verso il figlio e verso di lei: lo avrebbe più volte accoltellato al petto mentre lui dormiva e poi si sarebbe autoinflitta alcuni colpi, ovviamente come depistaggio.

La madre di Bruce era già stata violenta nei suoi confronti, per ben due volte, motivo principale della separazione dal marito. I vicini erano preoccupati, soprattutto per un post su facebook

Il padre, dopo aver sentito le urla, ha subito soccorso il ragazzino, chiamando un’ambulanza. Sia Bruce che la madre Mary sono stati trasportati di urgenza nell’ospedale locale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>>Indagine al Tribunale di Milano: uomo precipita dal sesto piano e muore

La polizia ha fatto in tempo a chiedere alla piccola vittima chi fosse stato ad aggredirlo e lui prima di morire avrebbe indicato la mamma come unica responsabile.

La donna aveva parecchi problemi psichici e in passato era già stata violenta con il figlio, causa principale e scatenante della separazione voluta dal marito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>>Bambino disabile e con sindrome di Down scomparso nel nulla: il ritrovamento nel lago

Anche i vicini erano preoccupati per commenti, post su facebook o atteggiamenti, che lasciavano intravedere ci fosse dell’astio nei confronti del bambino. L’ultimo campanello di allarme è stato uno sfogo sul suo profilo social “Ho scoperto che mio figlio riesce a sentire tutto quello che sto pensando. Non mi piace, Dio. Non ho bisogno che mio figlio mi ascolti mentre parlo con Te. Qualche altra madre ha questo problema o rientro in un 2%? Per questo non voglio figli! Non mi danno la libertà. Mi sentono scrivere, pensare, leggere, dormire… Chi vuole essere Madre, Dio?”.