Spunta un retroscena clamoroso sul rapporto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. In particolare emerge il motivo dietro le loro nozze mai avvenute: clamoroso retroscena.

Da più di 20 anni Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso fanno coppia fissa. Un amore che ha riempito nel tempo intere pagine di gossip, catalizzando i riflettori visto che il noto artista è sempre stato associato a Romina Power.

Sposato con la cantante, a seguito della loro crisi matrimoniale e del loro conseguente addio, Carrisi ha ritrovato la serenità al fianco di Loredana Lecciso. Malgrado la gioia per lui – mostratosi con una nuova luce da quando sta con la nuova compagna – la speranza che la coppia Al Bano e Romina torni in auge non è mai scemata.

Ma anno dopo anno il suo rapporto con la Lecciso si è fortificato sempre più, tanto che hanno dato alla luce i figli Jasmine e Al Bano Carrisi junior.

Al Bano e Lecciso: retroscena sul loro amore, clamoroso

Nonostante il loro addio Al Bano e Romina Power sono rimasti in ottimi rapporti. Genitori di tre figli, continuano a esibirsi uno al fianco dell’altro, per la felicità dei fan. Inoltre l’ex moglie avrebbe persino una sua dependance nella tenuta del cantante a Cellino San Marco.

Malgrado l’intesa ancora viva tra gli ex, la Lecciso è molto sicura del suo rapporto con Al Bano. In particolare avrebbe svelato il segreto per far andare a gonfie vele le cose tra loro: non sposarsi mai.

Spunta così la ragione del perché – malgrado siano uniti da 20 anni – non si siano mai detti il fatidico sì.

Senza anello al dito (talvolta fonte di stress per alcuni) si mostrano comunque super affiatati come dimostrano gli innumerevoli scatti condivisi dalla coppia su Instagram, dove sono seguitissimi: ogni loro contenuto fa sempre il pieno di cuori e complimenti, a dimostrazione di come abbiano conquistato i fan.