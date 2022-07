“Teniamoci stretto il nostro segreto…”, Justine Mattera stupisce tutti con il VIDEO più piccante di sempre

La bellissima showgirl ha mandato Instagram in tilt grazie ad un video pubblicato dove ha messo in mostra la sua femminilità estrema.

La bellissima italo americana ha scaldato Instagram con un video al cardiopalma. La sua sensualità è tangibile ed è impossibile non rimanerne ammaliati.

Justine Mattera, nasce a New York nel 1971 da una famiglia di origini italiane.

Si trasferisce a Firenze nel 1994 e da quel giorno non lascia più il nostro Bel Paese.

Showgirl, attrice e conduttrice televisiva, famosa anche per la sua somiglianza con Marylin Monroe che l’ha fatta saltare agli occhi di Paolo Limiti, il quale l’ha scelta nelle sue trasmissioni. Tra i due è nata una storia d’amore che li ha portati al matrimonio, durato però soli pochi anni a causa dell’evidente differenza d’età che li ha allontanati definitivamente.

Justine Mattera e il video che ha mandato in estasi i fans

In questo video, Justine dà il meglio di sé pubblicando il backstage di una serie di pose provocanti che ha regalato all’obiettivo. Si trovava sul set di un servizio fotografico e indossava una lingerie al massimo della femminilità.

Un momento che ha acceso le fantasie di tutti i suoi followers, i quali sono rimasti a bocca aperta di fronte a così tanta bellezza.

La splendida 51enne ha provocato i fans con una frase ammiccante: “Il segreto? Non lo dirò mai”, scatenando un tripudio di like e commenti che hanno messo in risalto come il post sia stato gradito da tutti.

“La sensualità in persona”, “Hai le gambe più belle che abbia mai visto”, “Gli anni ti hanno reso ancora più bella”, “Teniamoci stretto il nostro segreto…” sono solo alcuni dei commenti ricevuti sul suo profilo. Del resto come dar loro torto? E’ impossibile resisterle…