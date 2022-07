Guenda Goria in ospedale d’urgenza: quello che è accaduto è terribile

Guenda Goria, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è stata portata urgentemente in ospedale. Il racconto sui social da i brividi

Guenda Goria stava vivendo un momento molto felice della sua vita. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è diventata nota agli occhi del pubblico quando qualche anno fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip insieme alla sua mamma, permettendo così al pubblico di ascoltare la sua storia.

Guenda era molto sfortunata in amore, infatti proprio in occasione del reality, aveva raccontato di essere innamorata di un uomo più grande che da anni oramai la stava soltanto prendendo in giro. Pensava che sarebbe rimasta sola per tutta la vita, invece proprio lo scorso anno ha trovato la sua anima gemella e i due da allora non si sono più lasciati.

Guenda Goria: in ospedale d’urgenza per una gravidanza extrauterina

Guenda e Mirko hanno vissuto un anno molto positivo della loro vita. Lo scorso autunno lui le ha chiesto di sposarla e presto convoleranno a nozze. Purtroppo, però, Guenda sta vivendo dei momenti davvero difficili adesso. Lo ha rivelato lei stessa nelle sue storie di Instagram.

“Ragazzi non ve li posso far vedere ma sono qui in ambulanza con due giovani molto carini, volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Ora mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico e mi porteranno in ginecologia per capire come sto. Vi tengo aggiornati“. In seguito, praticamente in lacrime, ha rivelato cosa le è accaduto. “Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, non era il posto giusto e ora mi devo operare d’urgenza“.

Non è mai bello per una donna scoprire una cosa del genere, soprattutto per chi ha il sogno di diventare madre. In ogni caso, adesso non le resta che provare a superare questo momento così tanto difficile e sottoporsi all’operazione.