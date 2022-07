Romina Power si libera di un peso: “Sono costretta a farlo”. Svelato il motivo per cui indossa sempre abiti larghi

La cantante Romina Power si libera di un peso che da anni la condiziona, finalmente può vivere serenamente la sua vita. I fan la supportano: “Non c’è nulla di male”, ecco cosa succede.

Nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951, Romina Power è una delle cantanti più amate ed apprezzate in Italia e nel Mondo. La sua carriera poliedrica si è colorata di successi, abbiamo apprezzato Romina non solo come cantante ma anche come attrice ed opinionista.

L’artista si è trasferita in Italia agli inizi degli anni ’60, dopo la morte del padre, si è avvicinata al mondo dello spettacolo da giovanissima essendo figlia d’arte, i suoi genitori erano Tyrone Power e Linda Christian, due star di Hollywood. Durante le riprese del film Nel Sole, incontra Al Bano Carrisi, cantante di origini pugliesi, l’amore sboccia a prima vista e dal matrimonio nascono quattro figli: Ylenia – Yari – Cristèl – Romina Jr. La coppia si separa per sempre dopo la scomparsa di Ylenia, la ragazza svanisce nel nulla agli inizi del 1994 e nessuna ricerca investigativa ha permesso di ritrovarla, viva o morta.

Romina non ne poteva più, ecco cosa ha confessato

Romina ed Al Bano hanno fatto sognare milioni di fan, la loro storia d’amore è stato uno degli argomenti più succulenti dei salotti televisivi ed ancora oggi se ne parla con grande rispetto e nostalgia. Dopo molti anni dal loro addio, i due cantanti si sono riavvicinati ed hanno ripreso ad esibirsi in pubblico suscitando le stesse belle emozioni di diversi anni fa.

Una confessione incredibile ha lasciato i fan senza parole, Romina è costretta a farlo da tempo e la cosa ormai non sembra essere un peso per l’artista statunitense naturalizzata in Italia. Siamo abituati a vedere Romina con abiti molto eleganti, molto larghi e scarpe sempre basse, qualcuno aveva ipotizzato che i suoi outfit si adattavano ad un fisico non più giovane e snello come un tempo, ma la verità è un’altra.

I look comodi che sceglie di indossare Romina riguardano la religione e non il peso. Come sappiamo la cantante è buddhista, le tuniche molto lunghe e large esprimono il senso di leggerezza di questa religione. Ma non finisce qui, Romina ha avuto un serio problema al ginocchio ed ha subito una delicata operazione, ecco perché deve indossare pantaloni larghi che le facilitano i movimenti e scarpe sempre basse e comode.