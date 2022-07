Lo chef è incontenibile dalla felicità e rivela a tutti i suoi fan l’importantissima nuova conquista. Inaspettatamente è accompagnato da LEI.

Giorgio Locatelli è un cuoco italiano ma si sa l’amore non ha confini, la travolgente passione per la cucina porta a muoverlo per tutto il mondo. Lo chef internazionale ha però un debole per Londra, città nella quale vive e dove cura uno dei suoi più importanti ristoranti, “Locanda Locatelli“, aperto nel 2002.

Lo chef stellato è volutamente approdato nella capitale britannica giovanissimo, nel 1986, per costruirsi sin da subito una strada autonoma. Giorgio è figlio d’arte, già da bambino curiosava tra le prestigiose cucine del ristorante stellato di famiglia.

Il noto cuoco italiano si è trasferito a Londra per la sua prima importante esperienza culinaria al “Savoy Hotel” di Anton Edelmann. Nella capitale britannica, Giorgio, ha così sfoderato tenacia e determinazione per tramutare l’amore gastronomico in una professione, preservandone il battito.

Tuttavia non è solo tra fornelli e ricercati piatti che chef Locatelli mostra il suo ardore; Londra ha gli occhi della seduzione e la tentazione ha la meglio sullo chef. Una passione che ha sicuramente stravolto la vita di Giorgio, in cucina stellata e in quella di casa.

I sogni si avverano: Giorgio Locatelli e la sua grande vittoria – FOTO

Un coltello tra le mani, questa volta non solo in quelle di uno chef, bensì condiviso. Il lavoro da cuoco e l’amore di Giorgio trovano la perfetta congiunzione nella donna che ha conosciuto, amato e stretto forte in ogni sogno realizzato, Plaxy Exton.

L’assegnata Stella Michelin al ristornate Locanda Locatelli, a Marylebon, è solo una delle tante importantissime conquiste che ha portato la carriera culinaria di Locatelli a livelli letteralmente stellari.

Dietro ogni raggiungimento, nascosta nella progettazione stessa di un’idea per, solo successivamente, prendere forma e realizzarsi, c’è la famiglia Locatelli. I coniugi hanno aperto insieme il ristorante londinese, lavorando mano nella mano e ottenendo il riconoscimento stellato.

Coppia in casa e sul posto di lavoro, per questo motivo il ventesimo anniversario di Giorgio e Plaxy merita un festeggiamento ben visibile. La condivisone a tutto tondo di ogni esperienza che ha attraversato e continua ad arricchire la famiglia Locatelli. Questo è ciò che significa celebrare il raggiungimento matrimoniale per i due innamorati sposini.

La moglie dello chef stellato è sempre rimasta lontana dai riflettori televisivi e dalle stesse piattaforme social. La vita privata è sicuramente, come fa notare il significato stesso dell’aggettivo, limitata alla quotidianità famigliare, esclusiva per i coniugi Locatelli, poiché intima.

L’intimità per esser tale deve racchiudersi tra gesti di fidate persone, poche, ed è per questo che la condivisone dei festeggiamenti relativi al ventesimo anniversario di matrimonio tra Giorgio e Plaxy è un bellissimo atto; vissuto solamente dai due coniugi ma condiviso con il pubblico Web.