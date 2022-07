“Un Posto al Sole” personaggio in pericolo di vita: cosa sta succedendo

Un Posto al Sole: in questo periodo, la famiglia Giordano – Bruni è la protagonista della soap opera napoletana. Scopriamo insieme quali saranno gli sviluppi

Raffaele Giordano sta cercando di superare il brutto momento che ha vissuto per via delle minacce che ha ricevuto dai camorristi. Dopo essere stato scoperto da Viola, si è ritrovato costretto a raccontare tutta la verità alla sua famiglia ed Eugenio si è arrabbiato molto per via del marito di Ornella che stava per agire alle sue spalle pur di assecondare quelle persone.

Raffaele ha fatto tutto questo per proteggere la sua famiglia, infatti era proprio questo che lo spaventava. Già una volta, infatti, si è ritrovato ad affrontare un brutto lutto. Tanti anni fa sua moglie Rita è morta proprio per lo stesso motivo. Il pensiero di rivivere quel dramma ha spinto Raffaele a mentire per tutto questo tempo.

Un Posto al Sole: il nuovo piano di Eugenio Nicotera

Ora che Eugenio sa tutto, sta facendo del suo meglio per riuscire a contrastare quelle minacce e ha messo il telefono di Raffaele sotto controllo.

Ora però il Magistrato sta per attuare un nuovo piano. Proprio in questo periodo lui e Viola sono in crisi per questo, perché lei non sopporta più di vivere con l’ansia di ricevere una telefonata e scoprire che è successo qualcosa di brutto all’uomo che ama.

Nonostante le preoccupazioni della moglie, Eugenio andrà dritto per la sua strada e attuerà questo piano davvero molto pericoloso. Il magistrato questa volta potrebbe davvero rischiare la sua vita: adesso non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.